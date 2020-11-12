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雲南咖啡 從大山深處邁向世界

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

早飯後，番啟佐像往常一樣給自己沖泡了一杯咖啡，隨後扛著鋤頭來到咖啡地除草。就在幾天前，他家的精品咖啡豆被星巴克選中，出現在了第三屆中國國際進口博覽會上。

「本來邀請我到現場，但咖啡豆快到採摘季了，為了保證品質，一刻也不敢耽誤。」來自雲南省保山市潞江鎮東松村的44歲咖農番啟佐說。

據新華社報導，今年，番啟佐種植的精品咖啡豆經層層篩選，最終被認定為星巴克臻選咖啡豆，並代表雲南咖啡進入進博會現場。星巴克中國零售業務總裁兼首席運營官蔡德粦說：「希望能通過進博會這一全球性的平台，與世界共享雲南咖啡的優質與香醇。」

本屆進博會，星巴克在現場布設了12個免費茶歇點位和2個首次設立的館內售賣點位，為廣大與會者提供咖啡飲品等。其中就有來自番啟佐等咖農的精品咖啡豆。

在現代化十足的進博會現場，雲南咖啡為世界各地的參展商帶去了「遠方樹林的味道」。

聽到這個反饋，番啟佐很是高興。作為「咖啡世家」的第三代咖農，他和咖啡打了近30年交道。

「1982年，我爺爺第一次見到咖啡樹，分了100多株苗，從那以後就開始種植。到父母接手時，他們也只管把豆子種出來，不管它的質量，多年來也從不喝自己種的咖啡。」番啟佐回憶說。

對於一輩子喝慣了茶的農民來說，咖啡是一個「稀罕物」。「不喝怎麼能懂咖啡，不懂咖啡怎麼能種出好的咖啡豆。」懷著對咖啡的喜愛，番啟佐從2006年起走上了精品咖啡之路，並養成了每天必喝咖啡的習慣。

「咖啡口感好不好，我得第一個把關。」番啟佐說，如今咖啡地發展到2300多畝，每年能採摘200多噸精品咖啡豆。在供各地客戶選購前，他都要選樣品提前嘗一嘗口感。

近些年，番啟佐還經常帶著自家咖啡豆頻繁穿梭於上海、南京等大城市，現場沖泡供消費者品嘗。他說，這一次，因為進博會，雲南咖啡與世界的距離更近了一步，能讓品嘗過雲南咖啡的人記住它獨特的味道。

本屆進博會上，同樣不乏來自巴西、馬來西亞等國家的優質咖啡。而原先藏在大山深處的雲南咖啡也再次瞄準這一難得的機遇，同場競技，努力贏得更多國際消費者的認可。

番啟佐說，如今收購商和顧客對雲南咖啡的態度發生了很大變化。早些年，大家對雲南咖啡興趣不大。這些年，雲南咖啡品質好了，很多訂購商都願意打上「雲南咖啡」的標簽。

經過近70年的發展，雲南已經成為中國最大的咖啡種植地、貿易集散地和出口地。據昆明海關統計，2019年，雲南全省咖啡原料豆及深加工產品遠銷歐盟、美國、日本、韓國等55個國家和地區，出口咖啡豆及相關製品5.61萬噸。咖啡已逐步成為雲南最具創匯能力的高原特色現代農業之一。

從大山深處走向世界，雲南咖啡通過進博會這個「舞台」又邁出了關鍵一步。

咖啡 星巴克 馬來西亞

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