雙十一綠色行動 查、取、寄全包

紙張使用減少一半的快遞面單；減少碳排量的環保快遞袋；不使用額外包裝的商品「原箱配送」；根據包裹大小「量體裁衣」的「切箱」技術……

據新華社報導，在一年一度的「雙十一」購物「狂歡季」，浙江杭州未來科技城倉溢東苑社區快遞網點正在進行綠色升級。

「每當有客戶來取包裹，我們都會建議客戶把快遞箱進行綠色回收，回收的快遞箱我們會給其他客戶寄件使用，讓包裝循環使用。」倉溢東苑站長王世清指了指網點進門右手邊的綠色回收箱，裡面堆滿了不同規格的包裝盒。

王世清透露，「雙十一」期間每天至少有1500人來取件，其中約有一半人會參與快遞箱回收。

馬女士一家已經把家門口的菜鳥驛站當成了「科技環保教育基地」，既能帶著孩子身體力行做綠色公益，還可以通過紙箱回收、環保寄件，兌換環保手拿包等綠色福利。

菜鳥「綠色行動」負責人王昊蘇介紹，今年「雙十一」「綠色行動」覆蓋快遞包裹的「查、取、寄」等各環節。尤其在「最後100米」，菜鳥驛站專門新增了1.2萬個回收點，將綠色物流深入到消費者所在的社區。

「雙十一」期間，覆蓋全大陸200多城的8萬多個快遞站點預計可循環再利用上億個快遞紙箱。

大陸國家郵政局數據顯示，2019年大陸快遞量超600億件，2020年預計達750億件。據初步預計，今年11月1日至16日，全行業處理的郵（快）件業務量將達57.8億件，同比增長47%左右。

大陸國家郵政局市場監管司副司長邊作棟表示，「雙十一」期間預計日均快遞業務量達4.9億件，約是日常業務量的2倍。

「雙十一」產生的數億筆訂單意味著數億件包裹在全大陸流動。如何為包裝減量，提升包材「含綠量」，降低碳排放量？中國的快遞行業正為「雙十一」「減碳增綠」加碼發力。

圓通速遞在「雙十一」期間增加投放可循環中轉袋650萬個；中通快遞實現45毫米以下「瘦身膠帶」封裝比例大於90%，電商快件不再二次包裝率大於80%，末端網點鋪設超過2.1萬個包裝廢棄物回收裝置；順豐速運2020年計劃試點循環容器等環保項目，全年等效減少碳排放3.3萬噸，2025年計劃包材碳減排總額40萬噸。

從底層技術上不斷優化電子面單、裝箱算法、智能路徑規劃等技術，到末端回收上廣布綠色回收箱，一個社會協同、開放共享的綠色快遞基礎設施正在逐步建立完善。

據《中國郵政快遞業綠色發展報告（2019-2020）》統計，2019年全行業使用快遞電子運單節約耗用紙量相當於617.4億張A4紙，可以少砍伐188.72萬棵大樹，節約2696立方公尺的水。

2019年，大陸網上零售額10兆6324億元（人民幣，下同）。而在今年疫情衝擊下，1至9月，大陸網上零售額仍達到8兆65億元，同比保持9.7%的增長。

中國倉儲與配送協會副會長王繼祥指出，快遞綠色化發展問題不僅在於包裝原材料的持續創新和規模化應用，更在於建設一個社會協同的、開放共享的基礎設施，例如回收體系、治理體系，而綠色物流也需要堅持長期主義和社會各界共同參與、多方共治。

中國循環經濟協會副會長兼秘書長趙凱表示，未來必須聯合政府的力量，有力地推動相關企業聯動上下游合作夥伴協同打造綠色供應鏈、推動供應鏈「端到端」（包括品牌商到零售商、零售商到用戶）的綠色行動和綠色轉型。