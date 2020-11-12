河北清河／華夏張氏祖庭 世界唯一氏族紀念聖地

「天下張氏出清河」，河北清河是中華張氏祖源地，華夏張氏祖庭，是世界張氏總會興建的世界張氏祭祖聖地。其風格獨特，仿照五千年以前黃帝時期的祭祀建築形式，以黃河流域原始社會的酋長金字塔狀建築為原型，以上古「明堂」為意象，以「亞」字型布局為基礎，配以獨特的牌坊，高11.8米的漢白玉揮公雕像、祭祀廣場、門闕、望樓等，成為世界上獨一無二的氏族紀念聖地。

華夏張氏祖庭坐落於河北省清河縣城西，是張氏文化生態園整體規劃的核心區域。2008年8月，開始在清河建設，2009年5月竣工。張氏祖庭占地面積320畝，由揮公享堂、譜石碑林、碑廊等建築組成。

整個祖庭四角有望樓，古樸莊重，將歷史記憶與現代感完美結合，體現「古韻新風」的寓意，全面展示五千年張氏文化。

高11.8米的漢白玉揮公巨型雕像，手握長弓，神態威嚴。 圖／本報河北清河傳真

揮公堂前有9尊先祖的雕像，東邊是張仲景、張良、寧公、道陵公，西邊是張九齡、張化孫、張載等。揮公堂內，雕像前是屏風牆，這裡用文字記錄了張姓的由來，用圖畫展示了張氏得姓封地的前因後果。中間一個巨型張字，詔示著張氏族人甘於奉獻，敢於擔當的精神。揮公巨型雕像神態威嚴，堅毅聰慧，手握長弓，端坐在2米高的底座上。

底座前面，是記述揮公功德和得姓由來的篆體「揮公雕像記」；底座兩邊，是六幅相連的揮公得姓及揮公後裔遷播浮雕圖，分別是製弓矢、獵禽獸、戰蚩尤、賜弓長、居青陽、播四海。

華夏張氏祖庭的弓箭館，很有特色。弓箭是黃帝第五子揮所發明，距今已近五千年，可見弓箭的歷史非常悠久。館內展出軒轅弓等66張弓箭，每一張弓箭都有它的歷史背景，在不同的歷史時期，發揮了它們的重要作用。比如作為歷史上十大名弓之一的軒轅弓，乃揮選用泰山南烏號之柘，燕牛之角，荊麋之弭，河魚之膠精心製作，獻給黃帝，黃帝命名為「軒轅弓」，作為鎮國之寶。

2009年5月28日，世界張氏總會第四屆懇親大會在清河舉行。來自新加坡，馬來西亞、菲律賓、韓國、加拿大，香港、澳門、台灣，以及中國大陸20多個省分的170多個團體，約5000餘位張氏後裔聚首清河，尋根祭祖。自此，每年5月28日張氏祖源地清河都要舉辦中華張氏祭祖節，藉助這一平台和紐帶，加深海內外張氏宗親的聯誼交流。