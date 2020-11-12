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河北清河／始祖揮公 黃帝賜封「弓長」張姓
「請問貴姓？姓張，弓長張。」這是幾乎所有姓張的人士，對自己姓氏「張」字的詮釋。那麼，張姓與弓到底有什麼關係呢？
在清河流傳甚廣的民間傳說，得窺一二。話說五千多年前，軒轅部落與蚩尤部落征戰八次，死傷無數，軒轅愁眉緊鎖。他的第五子揮見此情狀，很為父親擔憂。
揮自幼聰穎，喜歡夜觀天象。一天晚上，他仰望天空，忽然看到有流星從天空劃過，留下一道弧線。揮頓生靈感，連夜趕製出弓箭，獻給軒轅，並輔佐軒轅發起對蚩尤的決戰。利器在握，軒轅部落所向披靡，終於大敗蚩尤，其他部落見狀紛紛歸順，擁戴軒轅為領袖，是為軒轅黃帝。
黃帝後來對揮封賞，為彰顯其發明弓箭的功勞，賜他「弓長」張姓，主管兵器。揮得姓後，與子孫世代居於清陽，即今天的河北清河縣。其後民間就有了「天下張姓出清河」的說法。張姓家族自始祖揮公起，已有數千年歷史，歷經160餘代傳承無間斷。
根據史料記載，明代永樂年間，張君紹撰序「清河家乘」記載，戰國時期縱橫家張儀三兄弟葬其父母時，曾「立廟清河」，這是有文獻記載的最早張氏祠堂。
唐代是清河張氏的鼎盛時期，出過多位宰相，聲名顯赫，列全國十大國姓之首，也成為當時張氏最早、最大的郡望。祖居清河的張氏先民，經歷多次遷徙，遍及全中國，各成桑梓，後又擴及海外。
今天散播各地的張氏族人，為了不忘自己的祖先和血源根脈，大多在自己的族譜中記載著「揮世居青陽」、「始祖封清河」、「世居清河」等，標稱自己為「清河張」、「清河堂」。旅居海外的張姓後裔，每逢春節都要虔誠地在祖先牌位的紅紙上，寫下「清河」兩個字，然後把印有「清河堂」字樣的大紅燈籠，掛滿每個弄堂小巷。
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