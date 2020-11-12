聽新聞
test
0:00 / 0:00

河北清河／始祖揮公 黃帝賜封「弓長」張姓

聯合報 / 記者胡明揚／專題報導
揮公堂前9尊張氏先祖雕像 圖／本報河北清河傳真
揮公堂前9尊張氏先祖雕像 圖／本報河北清河傳真

「請問貴姓？姓張，弓長張。」這是幾乎所有姓張的人士，對自己姓氏「張」字的詮釋。那麼，張姓與弓到底有什麼關係呢？

在清河流傳甚廣的民間傳說，得窺一二。話說五千多年前，軒轅部落與蚩尤部落征戰八次，死傷無數，軒轅愁眉緊鎖。他的第五子揮見此情狀，很為父親擔憂。

揮自幼聰穎，喜歡夜觀天象。一天晚上，他仰望天空，忽然看到有流星從天空劃過，留下一道弧線。揮頓生靈感，連夜趕製出弓箭，獻給軒轅，並輔佐軒轅發起對蚩尤的決戰。利器在握，軒轅部落所向披靡，終於大敗蚩尤，其他部落見狀紛紛歸順，擁戴軒轅為領袖，是為軒轅黃帝。

黃帝後來對揮封賞，為彰顯其發明弓箭的功勞，賜他「弓長」張姓，主管兵器。揮得姓後，與子孫世代居於清陽，即今天的河北清河縣。其後民間就有了「天下張姓出清河」的說法。張姓家族自始祖揮公起，已有數千年歷史，歷經160餘代傳承無間斷。

根據史料記載，明代永樂年間，張君紹撰序「清河家乘」記載，戰國時期縱橫家張儀三兄弟葬其父母時，曾「立廟清河」，這是有文獻記載的最早張氏祠堂。

唐代是清河張氏的鼎盛時期，出過多位宰相，聲名顯赫，列全國十大國姓之首，也成為當時張氏最早、最大的郡望。祖居清河的張氏先民，經歷多次遷徙，遍及全中國，各成桑梓，後又擴及海外。

今天散播各地的張氏族人，為了不忘自己的祖先和血源根脈，大多在自己的族譜中記載著「揮世居青陽」、「始祖封清河」、「世居清河」等，標稱自己為「清河張」、「清河堂」。旅居海外的張姓後裔，每逢春節都要虔誠地在祖先牌位的紅紙上，寫下「清河」兩個字，然後把印有「清河堂」字樣的大紅燈籠，掛滿每個弄堂小巷。

為彰顯揮公發明弓箭的功勞，黃帝賜封「弓長」張姓。 圖／本報河北清河傳真
為彰顯揮公發明弓箭的功勞，黃帝賜封「弓長」張姓。 圖／本報河北清河傳真

延伸閱讀

反送中校園烽火一週年 示威者警員各有感觸

關懷盃／27屆賽事快樂原夢 王躍霖、張進德返鄉回饋

新北首屆原住民射箭競賽總獎金18萬 近300人競爭

疾病擬人再登美國9GAG 繪師坦言創新冠肺炎最難

相關新聞

雙十一綠色行動 查、取、寄全包

紙張使用減少一半的快遞面單；減少碳排量的環保快遞袋；不使用額外包裝的商品「原箱配送」；根據包裹大小「量體裁衣」的「切箱」...

「專程飛去香港哭…」 陸「凡爾賽文學」靠浮誇紅遍全網

最近大陸網路上瘋狂颳起「凡爾賽文學」風潮，這個詞還登上微博熱搜，大陸網友將其統稱為「凡學」，該新詞指的是一種特殊網路文體，用看似平和的文字，不經意地炫富、曬恩愛，流露出自己的優越感，「用最低調的話，炫最高調的耀」。最明顯的例子是「老公竟然送了我一輛粉紅的藍寶堅尼，這顏色選得也太直男了吧，唉，怎麼跟他說我不喜歡這個顏色呢？」

河北清河／華夏張氏 人才輩出

華夏張氏人才輩出，張姓有歷史記載的第一個人是誰？按照歷史年代，周宣王時期的卿士張仲，是有歷史記載的張姓第一人。

河北清河／始祖揮公 黃帝賜封「弓長」張姓

「請問貴姓？姓張，弓長張。」這是幾乎所有姓張的人士，對自己姓氏「張」字的詮釋。那麼，張姓與弓到底有什麼關係呢？

河北清河／華夏張氏祖庭 世界唯一氏族紀念聖地

「天下張氏出清河」，河北清河是中華張氏祖源地，華夏張氏祖庭，是世界張氏總會興建的世界張氏祭祖聖地。其風格獨特，仿照五千年以前黃帝時期的祭祀建築形式，以黃河流域原始社會的酋長金字塔狀建築為原型，以上古「明堂」為意象，以「亞」字型布局為基礎，配以獨特的牌坊，高11.8米的漢白玉揮公雕像、祭祀廣場、門闕、望樓等，成為世界上獨一無二的氏族紀念聖地。

和田養「北京烤鴨」 5000戶分紅脫貧

初冬微寒，當你在北京的烤鴨店裡享受美食時，很可能已經品嘗到4000多公里外的新疆和田的味道。

雲南咖啡 從大山深處邁向世界

早飯後，番啟佐像往常一樣給自己沖泡了一杯咖啡，隨後扛著鋤頭來到咖啡地除草。就在幾天前，他家的精品咖啡豆被星巴克選中，出現...

陸98歲物理學家現身清華 小54歲妻子罕見沒傍身

98歲高齡的物理學家楊振寧11月8日現身清華校園。影片中，楊振寧一人拄著拐杖，雖然身形已經佝僂，但是氣色尚好，而且身子骨...

中國人19歲平均身高東亞第一 男35年增8.1公分全球最快

日前一項發表在權威醫學雜誌《刺胳針》（The Lancet）的最新研究表明，從1985年到2019年，中國和南韓成為5至...

香港流感大爆發 99校逾1000人中招

香港面臨新冠肺炎及上呼吸道感染夾擊，昨日再多9間學校爆發上呼吸道感染，302名學童及職員染病，使過去10天「爆疫」學校增...

增速最快 深圳機場新開3條國際貨運新航線

近一周內，深圳機場陸續新開「深圳-杭州-洛杉磯」、「深圳-阿姆斯特丹」、「深圳-雅加達」等三條國際貨運航線，全年新開國際...

中紀委指控社科院一「教授」 弄虛作假騙取職稱

前大陸中國社會科學院金融研究所黨委書記、副所長王立民去年底落馬，中共中紀委日前公布其罪狀，除非法收受、索取巨額財物，還罕...

熱門新聞

任正非：台灣晶片製造世界第一 大陸晶片存三大問題

國台辦：將為台灣民眾施打大陸新冠疫苗做出妥善安排

華為創辦人任正非：中國製晶片是世界第一「在台灣」

影／男吃鐵板燒崩潰落淚 暖心廚師煎荷包蛋「擺出數字」安慰

雙11前遭「襲擊」！ 大陸電商股一夜蒸發764億美元

港府取消4泛民議員資格 民主派15位議員集體總辭

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。