河北清河／華夏張氏 人才輩出

華夏張氏人才輩出，張姓有歷史記載的第一個人是誰？按照歷史年代，周宣王時期的卿士張仲，是有歷史記載的張姓第一人。

關於張仲，最早記載見於「詩經. 小雅. 六月」，是距今2800年前周宣王北伐撮狁的事。通過對這次戰爭勝利的描寫，讚美周宣王時的中興功臣尹吉甫，同時也提到了尹吉甫的朋友張仲。

張仲作為張姓歷史記載第一人，早在東漢時期，就得到了張姓祖先的認可。如東漢「張遷碑」記載：君諱遷，字公方，陳留己吾人也。君之先出自有周，周宜王中興，有張仲以孝友為行，披覽「詩雅」，煥知其祖。碑文中將張仲作為張氏祖先。

居漢初「三傑」之首的張良，「運籌帷幄之中，決勝千里之外，子房功也。」這是漢高祖劉邦對張良的讚譽。在劉邦與項羽逐鹿中原、楚漢爭霸的過程中，張良輔佐劉邦得天下。

尤其難得的是，當張良幫助劉邦完成霸業，建立漢朝後，他看到了韓信、英布等協助打天下的功臣先後被殺，採取明哲保身的策略，封地不受、辭漢歸隱，更是具有大智慧。

張九齡，韶州曲江人（今廣東韶關市曲江區），西漢留侯張良之後，唐朝著名政治家、文學家、詩人、名相，被譽為「嶺南第一人」。當時嶺南尚在開化之中，被中原譏為「蠻荒之地」，是唐代唯一一位嶺南（廣東）書生出生的宰相，協助唐玄宗開創了「開元之治」。

張九齡對開發嶺南貢獻巨大，他開鑿了「梅嶺古道」，打通中原與嶺南的交通與經濟連繫。另外，唐代嶺南尚在開化之中，張九齡的詩歌創作成就，對嶺南詩派的開創、形成和發展壯大，起了啟迪作用。

張仲景，名機，字仲景，東漢南陽涅陽縣（今河南省鄧州市穰東鎮張寨村）人。東漢末年著名醫學家，被後人尊稱為「醫聖」。張仲景廣泛收集醫方，寫出了傳世巨著《傷寒雜病論》，確立的辨證論治原則，是中醫臨床的基本原則，是中醫的靈魂所在。