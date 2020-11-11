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增速最快 深圳機場新開3條國際貨運新航線

聯合報 / 記者賴錦宏／台北即時報導
以深圳機場為基地的順豐航空11月7日新開「深圳-杭州-洛杉磯」洲際貨運航線。中新社
以深圳機場為基地的順豐航空11月7日新開「深圳-杭州-洛杉磯」洲際貨運航線。中新社

近一周內，深圳機場陸續新開「深圳-杭州-洛杉磯」、「深圳-阿姆斯特丹」、「深圳-雅加達」等三條國際貨運航線，全年新開國際全貨機航點達到八個。國際貨運航線網絡的完善，帶動深圳機場今年前十個月實現貨郵吞吐量超100萬噸，增長7.8%，增速在大陸全國百萬噸級機場中位居第一。

據香港文匯網，深圳機場所處的粵港澳大灣區物流市場發展旺盛，且以科技含量高、體積小、價值大的貨物為主，其運輸方式主要依賴於航空物流。進入11月，深圳機場的新國際貨運航線密集開通，一周內共有三條國際貨運航新線相繼開通。

作為深圳機場的基地航空公司，順豐航空11月7日新開的「深圳-杭州-洛杉磯」洲際貨運航線，是其首次在深圳拓展北美地區市場。洛杉磯是美國第二大城市，以洛杉磯為圓心的4小時航程可覆蓋北美地區88%左右的領土，是與美國西部、中部地區經貿交流的重要門戶，該航線的開通將進一步增強深圳機場國際貨運航線網絡在北美地區的通達性。

11月11日中貨航開通的貨運航線，其所連通的阿姆斯特丹機場也是歐洲的重要門戶機場，不僅臨近阿姆斯特丹港口，還可連接歐洲高鐵及機場周邊發達的高速公路網絡。

「深圳-阿姆斯特丹」洲際貨運航線每周三班，使用運載量95噸以上的波音777F全貨機執飛，將在兩座機場間搭建通暢的貨運流通渠道，並可藉助阿姆斯特丹的樞紐優勢直達歐洲內陸，實現深圳與歐洲大陸的高效連通。此外，中貨航還將於11月12日開通「深圳-雅加達」貨運航線。

深圳機場今年已新開通芝加哥、盧森堡、亞的斯亞貝巴、胡志明、法蘭克福、洛杉磯、阿姆斯特丹、雅加達等八個國際全貨機航點；同時加密了安克拉治、大阪、新加坡、吉隆坡等四個國際全貨機航點，機場國際全貨機通航點達25個，其中歐美地區航點佔比超過四成，為深圳推動產業高端化轉型提供有力支撐。

深圳 機場 航線

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