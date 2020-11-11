婦委託「風水師」賣屋沒收齊錢 驚覺房產過戶對方名下

廣西南寧市李女士早前認識一名黎姓「風水大師」，對方聲稱今年不利賺錢，只要入股其公司做股東就能分紅。李女士於是委託對方協助賣屋，結果李女士只有部分款項入股，房產卻直接過戶到黎男名下。

媒體調查發現，已經有多名民眾稱自己受黎某欺騙。不過，當地警方指，事件屬經濟糾紛，未有立案，建議李女士等人透過司法途徑維權。

李女士指，該房產原先在親妹名下，但此前已表示要贈予自己，對方得知她要賣屋後，妹妹遂利用手機辦理過戶手續。今年2月，黎男稱會協助賣屋，李女士事成後可獲人民幣40萬元（約170萬新台幣），她同意後便在一個空白的協議和委託書上簽字。她續指，當時沒有仔細核對親妹的手機操作內容，直至今年7月才發現未有取得相關款項，房屋卻變成黎男的名下房產。

李女士稱，去年底經朋友介紹認識黎男，曾花費6800元（約3萬新台幣）找對方為自己算命。黎男當時提及2020年不利賺錢，只要入股其公司做股東就可分紅，她於是交了1萬元（約4.3萬新台幣）定金買6萬元（約26萬新台幣）的股份，剩下5萬元（約22萬新台幣）則以賣屋賺取的款項抵入股費。

黎男賣屋後直接轉錢還房貸，剩下逾11萬元（約48萬新台幣）一直未有歸還。他聲稱，李女士入股其公司的股金沒有交完，又要收取買賣房產的中介費，甚至稱要做法事協助她解決、化解家中災難，才將剩餘的款項扣除。

李女士出於信任，此前算命、開運、做法事以及入股投資、買賣房產，均沒有與黎男簽訂合約、協議、錢款用途收據等，均為口頭協商直接轉帳。事後，李女士更發現，除了她自己，還有多人受騙。幾名受害者希望找黎男退款，但案發後，黎男的住所及授課教室已無人應答，電話無人接聽。受害者向當地警方求助，但警方指，事件屬經濟糾紛，未有立案，並建議受害者循司法途徑解決。

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文章授權轉載自《香港01》