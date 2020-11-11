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影／男吃鐵板燒崩潰落淚 暖心廚師煎荷包蛋「擺出數字」安慰

香港01 / 彭琤琳／報導
鐵板燒師傅遞上煎蛋。（影片截圖）
鐵板燒師傅遞上煎蛋。（影片截圖）

湖北武漢一位年輕男子在商場超市用餐時突然情緒崩潰，邊吃邊落淚。店內的鐵板燒師傅看到後，隨即為這名年輕人煎了一根香腸和兩隻雞蛋，並在他面前擺成「100分」的形狀，為他打氣。

上述畫面被店內監控拍下並在網上流傳，網友亦紛紛留言稱非常感動，「生活不易，給陌生人一點溫暖也是一種美德。」

綜合陸媒報導，這個中國版「深夜食堂」事件發生在11月6日晚上近11時，據廚師彭師傅憶述，這名年輕男子當時在店內鐵板燒區域落座後點了一份炒飯和一瓶啤酒。但對方在接了一通電話後情緒突然崩潰，並不停抹眼淚。做完炒飯的彭師傅便給他多煎了一根香腸和兩隻雞蛋，擺出「100分」的形狀。男子看到後呆了一下，隨後站起來和彭師傅握手道謝。

彭師傅表示，他當時聽到男子跟家人說自己剛剛下班，已經連續加班半個月了，壓力很大。此外，男子的語氣非常低落，整個人看起來也十分疲憊。「估計也是怕家人聽出來他在哭，我看他雖然在抹眼淚，但是一直在努力壓抑。我在旁邊看著都挺難受的。」

看到彭師傅贈送的愛心「100分」，這名男子連連道謝。在聊天中，彭師傅得悉對方是一位「95後」，在附近一家軟件公司任職程式員。近期到了項目交付的關鍵時刻，而這個項目又是他單獨負責的首個項目，所以壓力非常大，已連續多日加班至深夜。男子也沒想到在和父母通話時，聊到工作中的一些細節，情緒突然失控。

彭師傅說，擺成「100分」的形狀是他曾經用來哄兒子的方法。「我跟他說，你還年輕，生活就是先苦後甜，你付出了肯定會有收穫，以後回頭看，這些都是很好的回憶。」

網友熱議：「成年人的世界沒有容易二字」、「這位廚師真溫暖，來自陌生人的善意真暖啊」、「生活不易，給陌生人一點溫暖也是一種美德」、「暖心的師傅」、「看了以後真是想哭，同樣都是打工人。」

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文章授權轉載自《香港01》

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