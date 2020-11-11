雲南普洱／馬幫宴四菜系 吃出歷史韻味

普洱思茅區是雲南首批省級全域旅遊示範區之一，結合本地資源，重點打造特色宴席：馬幫宴、石斛宴、茶宴等季節性特色餐飲，形成高家寨、菩提箐、大荒地、臘梅坡等農家樂聚集美食區。

普洱是茶馬古道的發源地，各民族往來貿易，在普洱交融共生，形成了獨特的飲食文化。「馬幫宴」食無定材，菜品以「乾」—乾巴、乾腸、燒烤，「鮮」—走地雞、小河魚、竹蟲蜂蛹，「野」—野菜、野果、野生菌，營養菜—豆腐三吃，四個菜譜體系構成。

馬幫宴每一道菜的名字，都取的很有歷史韻味：鳳凰窩、萬年船、馬幫情歌、駝鈴聲聲、百花仙子、陽春白雪、月亮升起、小河紅尾、遊山玩水、峰迴路轉、火中取栗、普洱蛋糕、葛根蜜水、普洱銅鍋酒、普洱情果紅，將馬幫的歷史文化與菜品結合為一體，完美展現色香味形。

石斛，又名仙斛蘭韻，花姿優雅，玲瓏可愛。石斛宴，將石斛的莖、葉、花入膳，亦有浸酒、泡飲，把石斛的功效和食用養生特點發揮到極致。石斛宴圍繞著石斛，將普洱的雞鴨魚肉等當地好食材，製作出一席漂亮、好吃、營養的美食。每一道菜的名字也非常特別：綠葉生花、紫楹仙姝、粉墨登場、油池羅漢、百合散花、燕兒飛、金玉良緣、翡翠仙汁等，名字美、菜品美。

在普洱，茶不僅是飲品，更可以入饌成席。茶宴是以普洱的茶葉為創作主題，烹飪出一桌特色美食。菜品有：茶園湧動、茶油絲帶、雞鳴景邁、千年江魚、無量羊排、茶花牛肉、茶色八卦、普洱雞豆花、山珍茶韻、普洱蒸糕、彩霞滿天等。在烹製過程中，突出普洱茶的豐富飲食方法和多種養生功效，體驗普洱茶清香、回甘、醇厚、濃郁的口感。