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雲南普洱／26民族共榮 特色節慶吸睛

經濟日報 / 大陸特派員王玉燕／專題報導
思茅區生態茶園，採茶女置身其間，綠中映紅。圖／本報雲南普洱傳真
思茅區生態茶園，採茶女置身其間，綠中映紅。圖／本報雲南普洱傳真

普洱最突出的特色，就是普洱茶文化和多彩民族文化。26個民族同生共榮，共同創造了豐富多彩、獨特鮮活的民族文化：白花節、神魚節、青菜節等節日，各具特色。

白花節：思茅區六順鎮炮掌山村境內，炮掌山上有天然生長的老白花（白花羊蹄甲）樹近2萬畝；每年三到四月，白花競相綻放，「白花節」應運而生。除了豐盛的花席宴，還有「花·約」－花·語、花·影、花·品、花·宴、花·祭、花·韻、花·旅、花·火系列活動。

白花節，白花競相綻放。圖／本報雲南普洱傳真
白花節，白花競相綻放。圖／本報雲南普洱傳真

神魚節：是孟連傣族拉祜族佤族自治縣的節日，是人們為了感謝「神魚」給人類帶來的恩惠而慶祝的一個節日，被譽為「東方水上狂歡節」，是雲南省最具特色的節慶活動。時間為每年的4月10日至13日。

每年節日期間，「捉魚、烹魚、招穀神」是當地家家戶戶必做的事，南壘河邊鼓樂喧天，彩旗招展，人山人海，河內漁具飛舞、水花四濺、歡聲雷動。民眾擼起袖子、挽起褲腿，拿著各式捕魚工具，大展捉

魚身手。捕到最大魚者，還有獎金。

神魚節，民眾大展捉魚身手。圖／本報雲南普洱傳真
神魚節，民眾大展捉魚身手。圖／本報雲南普洱傳真

青菜節：是思茅區雲仙鄉蘆山村民眾生活中的重要節日。雲仙鄉大蘆山最高海拔2154米，青菜種植在高海拔地區，靠肥沃的土壤和露水生長，是最典型的無公害蔬菜。在青菜收穫季節，青菜長得高大精壯，每棵青菜達到5公斤以上，有的甚至達到10多公斤。大蘆山生長的青菜主要特點是植株大、沒苦味、口感好、營養豐富、色澤亮麗，是最具特色的生態農作物。

從2008年開始，雲仙鄉已舉辦了12屆大蘆山青菜節。青菜節當天，農戶們早早抱著自家地裡種出的青菜，來到活動現場。青菜王的評選是每年青菜節中的重頭戲，雲仙鄉轄區內的農戶均可參加，每戶農戶提供一棵重量不低於6公斤的青菜做為參賽作品。曾經獲得「青菜王」青菜，重量達16.7公斤。除了青菜王評選，還有「雞王雞后」評比、笙歌晚會、農耕文化展示等活動，好玩又有趣。

中華普洱博覽苑景區，茶樹環繞。圖／本報雲南普洱傳真
中華普洱博覽苑景區，茶樹環繞。圖／本報雲南普洱傳真

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