雲南普洱／走茶馬古道 尋訪最長商路

經濟日報 / 大陸特派員王玉燕／專題報導
茶馬古道旅遊景區，重現昔日茶馬古道繁榮光景。圖／本報雲南普洱傳真
茶馬古道旅遊景區，重現昔日茶馬古道繁榮光景。圖／本報雲南普洱傳真

普洱市南部的思茅區，居住著漢、彝、傣、哈尼等26個民族。這裡環境優美，茗香四溢，萬畝茶園連成海，是馳名中外的普洱茶原產地，有「中國茶城」之稱。

思茅茶馬古道遺址，記錄了在崇山峻岭、地勢複雜的中國西南地區，飛馳的「馬幫」往來於這條古代的「高速公路網」，將一個個古茶鎮串聯起來，把普洱茶運往了世界。

茶馬古道旅遊景區，重現昔日茶馬古道繁榮光景。圖／本報雲南普洱傳真
茶馬古道旅遊景區，重現昔日茶馬古道繁榮光景。圖／本報雲南普洱傳真
茶馬古道，世界上通行里程最長的古代商路。圖／本報雲南普洱傳真
茶馬古道，世界上通行里程最長的古代商路。圖／本報雲南普洱傳真

茶馬古道是世界上通行里程最長的古代商路，是雲南、四川與西藏之間的古代貿易通道，也是中國西南一條進行對外經濟文化交流，傳播中國古代文明的通道。由於是用川、滇的茶葉與西藏的馬匹、藥材交易，以馬幫運輸，故稱「茶馬古道」，比「絲綢之路」早200年左右。古道連接川滇藏，延伸入不丹、錫金、尼泊爾印度境內，直到抵達西亞、西非紅海岸。

茶馬古道主要有青藏線（唐蕃古道）、滇藏線和川藏線三條路線。滇藏線是從雲南普洱茶的產地思茅等地出發，經下關（大理）、麗江、中甸（今香格里拉）、迪慶、德欽，到西藏的芒康、昌都、波密、拉薩；再由藏胞經營的大馬幫，將茶葉運到到尼泊爾、印度等國。

山間鈴響馬幫來，在今天，馬幫已不復存在，想要領略昔日茶馬古道繁榮光景，可到普洱茶馬古道旅遊景區。景區位於梅坡，分為：水映茶馬區，纜車觀光區，古道溯源區，馬幫尋跡區，古樹問茶區，野美濕地區六大區。

走完茶馬古道，若意猶未盡，還想看茶、品茶，可以到中華普洱博覽苑景區。此景區以普洱茶和普洱民族文化為主題，毗鄰普洱國家公園，位於景色秀麗的營盤山。整個景區從普洱茶的起源、發展、種植加工、民族淵源、文化歷史、烹製品鑒等不同角度，組成普洱茶的大觀世界。

茶馬古道公園之定波湖圖／本報雲南普洱傳真
茶馬古道公園之定波湖圖／本報雲南普洱傳真

西藏 印度 茶葉 尼泊爾 西非

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