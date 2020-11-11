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雲南普洱／國家公園 珍稀物種豐

經濟日報 / 大陸特派員王玉燕／專題報導
普洱國家公園之白頰長臂猿 圖／本報雲南普洱傳真
普洱國家公園之白頰長臂猿 圖／本報雲南普洱傳真

雲南省普洱市，是北回歸線上保存較為完整的一塊巨大綠洲，是中國大陸乃至世界氣候舒適指數最高、空氣潔淨度最好、最適宜人類居住的地區之一。而普洱南部的思茅區，森林覆蓋率達72.64%，城區海拔1302米，空氣中的負氧離子含量高出世界衛生組織「清新空氣」標準12倍多。這裡的「普洱太陽河國家公園」（普洱國家公園），地處熱帶與亞熱帶的過渡地區，總面積32萬畝，保存著中國大陸面積最大、最完整的南亞熱帶季風常綠闊葉林。

普洱國家公園海拔最高處1708米，最低處1530米，全年乾濕季分明，有著夏無酷暑，冬無嚴寒的宜人氣候，被稱為「天然花園」。公園內溝河縱橫，森林茂密，珍稀物種極多，黑熊、野牛、綠孔雀、獼猴等保護動物都在此棲息，大陸唯一的「爪哇野牛棲息地」也在這裡，有「野牛之鄉」之稱。2017年，被世界和平旅遊研究所（IIPT）授予「世界和平公園」稱號。

普洱國家公園，有「世界和平公園」稱號。圖／本報雲南普洱傳真
普洱國家公園，有「世界和平公園」稱號。圖／本報雲南普洱傳真

普洱國家公園是北回歸線上自然生態景觀和生物資源寶庫，被稱為「中國最後的動植物天堂」，較典型的野生動物有長臂猿、小熊貓、大鯢、白鷺等。公園為重建普洱犀牛種群專案，從南非引進七頭白犀牛，重建普洱的犀牛種群，現建有極具特色的犀牛坪景區。

犀牛坪景區是一個融「山、林、水、人」四大主題為一體，集中展示雲南豐富的動物資源與北熱帶、南亞熱帶季風常綠闊葉林景觀的綜合性山嶽型景區，景區內有犀牛歸隱、獼猴樂土、蝴蝶溪谷、魚影溯溪、桫欏小徑、嬉猿半島、魚鷹戲水、旅行的小熊貓、嬉鳥樂園、蘭花幽園十大景點。

犀牛歸隱的主角是白犀牛。白犀牛生長在南回歸線附近，那裡乾濕分明，食物充足，和北回歸線上的普洱相似，非常適宜犀牛的生長。

犀牛坪景區的犀牛圖／本報雲南普洱傳真
犀牛坪景區的犀牛圖／本報雲南普洱傳真

其他的特色景區，蝴蝶溪谷：普洱國家公園的蝴蝶主有金裳鳳蝶、雲南麗蛺蝶、中華枯葉蝶、巴黎翠鳳蝶、紅角大粉蝶、裙紋蛺蝶等稀有且具有較高觀賞價值的蝴蝶。每當草長鶯飛春夏之際，優越的生態環境吸引眾多蝴蝶來到蝴蝶溪谷產卵繁殖，雙雙對對，翩翩起舞。

魚影溯溪：公園森林茂密、泉水清澈，水溫常年保持在10～22℃，非常適宜大鯢的生長繁衍。大鯢俗稱「娃娃魚」，它是與恐龍同一時代生存並延續下來的兩棲類珍稀物種，是國家二類保護水生野生動物。

桫欏小徑：桫欏曾是地球上最繁盛的植物，在距今約1.8億年前，與恐龍一樣，同屬「爬行動物」時代的兩大標誌。在景區廣泛分布有中華桫欏、大葉黑桫欏、結脈黑桫欏、白桫欏四種。蘭花幽園：蘭科的多樣性最大，有70屬240種，是「蘭花和藥物王國」。

徜徉公園中，回歸原始，感受自然，身心得到完全的放鬆。園內還備有地道的普洱大餐「三寶宴」，普洱茶酥紅豆，香草烤魚、烤肉，傣味茶香雞，香酥茶葉，石斛花蒸蛋，拌山珍，紫米鳳梨飯…，心靈宴饗之餘，也滿足了味蕾。

普洱國家公園之蜂猴圖／本報雲南普洱傳真
普洱國家公園之蜂猴圖／本報雲南普洱傳真
普洱國家公園，森林茂密，珍稀物種極多。圖／本報雲南普洱傳真
普洱國家公園，森林茂密，珍稀物種極多。圖／本報雲南普洱傳真
普洱國家公園之藍喉擬啄木鳥圖／本報雲南普洱傳真
普洱國家公園之藍喉擬啄木鳥圖／本報雲南普洱傳真

國家公園 溯溪

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