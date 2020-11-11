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「中國創翼」賽 近700人江西拚鬥

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

第四屆「中國創翼」創業創新大賽全國選拔賽和決賽10日在江西省景德鎮市拉開帷幕，共有696名選手、232個創新創業項目參賽。

據新華社報導，本屆大賽以「創響新時代，共圓中國夢」為主題，由大陸人社部、國家發展改革委、科技部、國務院扶貧辦、共青團中央、中國殘聯共同舉辦。大賽以「鼓勵創業帶動就業」精神為指導，落實國家創新驅動發展戰略、就業優先戰略及人才強國戰略，推進「大眾創業、萬眾創新」，將創新引領創業、創業帶動就業、助力脫貧攻堅作為重點評價指標，選拔和表彰具有社會價值和貢獻的創業者。

大賽分為創新項目組、創業項目組和創業扶貧專項賽三大類別，均採取現場路演的方式進行評審。在評分標準上，創新項目組主要圍繞項目的產品、技術、經營模式、管理方式等進行評分；創業項目組主要圍繞直接提供就業崗位、帶動上下游產業就業規模等進行打分；創業扶貧專項賽則主要圍繞吸納貧困群體或殘疾人就業、對貧困地區經濟發展貢獻等方面評分。

據了解，大賽自2月分啟動以來，全大陸報名參賽且通過資格審核的項目共有43876個，較上一屆大賽增加38.4%。全大陸舉辦縣、區級選拔賽1032場，地市級選拔賽375場，省級選拔賽54場。項目涉及人工智能、裝備製造、新材料新能源、醫療健康、電商扶貧、農業新技術開發等各個方面。

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