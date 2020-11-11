聽新聞
test
0:00 / 0:00

陸製客機 華夏航空迎首架ARJ21

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導
重慶江北國際機場停機坪上，中國商飛交付華夏航空的首架ARJ21飛機通過水門。 新華社
重慶江北國際機場停機坪上，中國商飛交付華夏航空的首架ARJ21飛機通過水門。 新華社

大陸國產客機本月初新獲100架訂單。其中ARJ21客機10日由上海飛抵重慶，由百架訂單用戶華夏航空順利接收。　　

據中新社報導，當天，中國商飛與華夏航空100架國產民機簽約發布暨第一架ARJ21客機交接活動在重慶舉行，一架機身噴塗「華夏通程號」、註冊編號為B-650P的ARJ21客機，平穩降落重慶江北機場。這是華夏航空接收的首架ARJ21客機，也是中國商飛累計交付客戶第39架ARJ21客機。

根據中國商飛與華夏航空正式簽署的購機合約，100架飛機中50架為ARJ21系列飛機，另50架可為ARJ21系列飛機或國產大型客機C919系列，具體由雙方後續協商確定。　　

業界專家稱，中國商飛與華夏航空簽約百架國產客機訂單及交付首架飛機，標誌著國產客機ARJ21正式入列中國長期專注支線運營的華夏航空機隊。　　

華夏航空表示，作為中國支線航空商業模式的積極探索者和主要踐行者，其已開通航線165條，支線航線佔比超過95%。ARJ21飛機入列後，將進一步補充華夏航空支線飛機運力，完善整體航線網路布局。

2019年以來，華夏航空與中國商飛在飛機引進、維修保障等領域達成多項合作共識。未來，雙方將堅持優勢互補、資源共享，在航空器設計優化、航空科普、人才培養等方面持續開展合作，通過構建更加通達的支線航空網路，不斷滿足中國社會大眾日益增長的出行需求。

據中國商飛介紹，ARJ21客機是中國自行研製的具有自主知識產權的新型渦扇支線飛機，滿足以中國中西部和北部地區機場起降和複雜航路越障為目標的營運要求，具有良好的高溫高原性能和抗側風能力。自2016年6月投入航線運營以來，ARJ21客機已累計交付國航、東航、南航、成都航空、天驕航空、江西航空和華夏航空等客戶39架，累計開通航線86條，通航城市64座，安全運送旅客超過131萬人次。

航線 機場 上海

延伸閱讀

影／跑車變飛機只要3分鐘！「空中飛車」首飛成功

「機場小教室」－淺說航空公司與機型識別

Terry飛機上搭訕方式太輕浮 羅美玲虧老公「屁孩」

影／美國聯合航空恢復客機運作 首航人數破百

相關新聞

陸文物局否決「重建圓明園」 告誡後人勿忘國恥

今年五月，大陸全國兩會期間，大陸全國人大代表、九三學社中央法律委員會主任閻建國提交「重建圓明園，加強國家愛國主義文化建設...

禁止過勞！深圳明年推強制休假

深圳近日推行強制休假制度，以保障勞動者身心健康，該條例將於明年1月1日正式實施，這也是大陸首部地方性健康法規，不少網友對...

雲南普洱／馬幫宴四菜系 吃出歷史韻味

普洱思茅區是雲南首批省級全域旅遊示範區之一，結合本地資源，重點打造特色宴席：馬幫宴、石斛宴、茶宴等季節性特色餐飲，形成高家寨、菩提箐、大荒地、臘梅坡等農家樂聚集美食區。

雲南普洱／26民族共榮 特色節慶吸睛

普洱最突出的特色，就是普洱茶文化和多彩民族文化。26個民族同生共榮，共同創造了豐富多彩、獨特鮮活的民族文化：白花節、神魚節、青菜節等節日，各具特色。

雲南普洱／走茶馬古道 尋訪最長商路

普洱市南部的思茅區，居住著漢、彝、傣、哈尼等26個民族。這裡環境優美，茗香四溢，萬畝茶園連成海，是馳名中外的普洱茶原產地，有「中國茶城」之稱。

雲南普洱／國家公園 珍稀物種豐

雲南省普洱市，是北回歸線上保存較為完整的一塊巨大綠洲，是中國大陸乃至世界氣候舒適指數最高、空氣潔淨度最好、最適宜人類居住的地區之一。而普洱南部的思茅區，森林覆蓋率達72.64%，城區海拔1302米，空氣中的負氧離子含量高出世界衛生組織「清新空氣」標準12倍多。

陸製客機 華夏航空迎首架ARJ21

大陸國產客機本月初新獲100架訂單。其中ARJ21客機10日由上海飛抵重慶，由百架訂單用戶華夏航空順利接收。　　

「中國創翼」賽 近700人江西拚鬥

第四屆「中國創翼」創業創新大賽全國選拔賽和決賽10日在江西省景德鎮市拉開帷幕，共有696名選手、232個創新創業項目參賽...

名將陣亡地弔唁人潮不絕 張靈甫紀念物遭拆

前國軍第七十四整編師師長張靈甫陣亡在山東孟良崮的紀念物最近被山東整改（拆除）。據了解，要求整改的是當年殲滅七十四師的共軍...

大陸載人潛水器再創紀錄 成功下潛馬里亞納海溝10909米海底

大陸載人潛水器「奮鬥者」號，今天再創大陸深潛新紀錄，在西太平洋馬里亞納海溝成功坐底，坐底深度10909公尺。

禁止過勞！深圳頒布法規 員工狂加班將強制休假

深圳近日推行強制休假制度，以保障勞動者身心健康，該條例將於明年1月1日正式實施，這也是大陸首部地方性健康法規，不少網友對...

中國打擊野生動物產業 首三季拘1.5萬人

中國最高人民檢察院周一（9日）公布，今年1至9月共起訴15,154人涉破壞野生動物資源，較去年同期上升66.2%，相關罪行有網絡化丶產業化趨勢。

熱門新聞

交屋驚見6根巨柱 女屋主每年要為柱子繳數萬管理費

傳華為將以人民幣千億元出售「榮耀」手機業務 最快15日宣布

快訊！傳高通獲得華為晶片的供貨許可

大陸載人潛水器再創紀錄 成功下潛馬里亞納海溝10909米海底

路透：華為將以150億美元出售手機次品牌榮耀事業

陸文物局否決「重建圓明園」 告誡後人勿忘國恥

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。