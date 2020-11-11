陸製客機 華夏航空迎首架ARJ21

大陸國產客機本月初新獲100架訂單。其中ARJ21客機10日由上海飛抵重慶，由百架訂單用戶華夏航空順利接收。

據中新社報導，當天，中國商飛與華夏航空100架國產民機簽約發布暨第一架ARJ21客機交接活動在重慶舉行，一架機身噴塗「華夏通程號」、註冊編號為B-650P的ARJ21客機，平穩降落重慶江北機場。這是華夏航空接收的首架ARJ21客機，也是中國商飛累計交付客戶第39架ARJ21客機。

根據中國商飛與華夏航空正式簽署的購機合約，100架飛機中50架為ARJ21系列飛機，另50架可為ARJ21系列飛機或國產大型客機C919系列，具體由雙方後續協商確定。

業界專家稱，中國商飛與華夏航空簽約百架國產客機訂單及交付首架飛機，標誌著國產客機ARJ21正式入列中國長期專注支線運營的華夏航空機隊。

華夏航空表示，作為中國支線航空商業模式的積極探索者和主要踐行者，其已開通航線165條，支線航線佔比超過95%。ARJ21飛機入列後，將進一步補充華夏航空支線飛機運力，完善整體航線網路布局。

2019年以來，華夏航空與中國商飛在飛機引進、維修保障等領域達成多項合作共識。未來，雙方將堅持優勢互補、資源共享，在航空器設計優化、航空科普、人才培養等方面持續開展合作，通過構建更加通達的支線航空網路，不斷滿足中國社會大眾日益增長的出行需求。

據中國商飛介紹，ARJ21客機是中國自行研製的具有自主知識產權的新型渦扇支線飛機，滿足以中國中西部和北部地區機場起降和複雜航路越障為目標的營運要求，具有良好的高溫高原性能和抗側風能力。自2016年6月投入航線運營以來，ARJ21客機已累計交付國航、東航、南航、成都航空、天驕航空、江西航空和華夏航空等客戶39架，累計開通航線86條，通航城市64座，安全運送旅客超過131萬人次。