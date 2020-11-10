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大陸載人潛水器再創紀錄 成功下潛馬里亞納海溝10909米海底

聯合報 / 特派記者陳言喬／北京即時報導
大陸自主研發的載人潛水器「奮鬥者」號。（百度）
大陸自主研發的載人潛水器「奮鬥者」號。（百度）

大陸載人潛水器「奮鬥者」號，今天再創大陸深潛新紀錄，在西太平洋馬里亞納海溝成功坐底，坐底深度10909公尺。

大陸多年來突破多項核心深潛技術後，建造的潛水器陸續突破紀錄。今天載有三名船員的「奮鬥者」號於上午八點多成功抵達海底的10909公尺深度，並在海底進行航行、採集海底樣品、拍攝等工作長達六小時，於下午安全返回海面。

經計算，水下1萬公尺，水壓超過110兆帕，相當於2000頭非洲象踩在一個人的背上。面對如此巨大的壓力，「奮鬥者號」做了多項抗壓的技術突破。

它不僅有更安全穩定、動力強勁的能源系統，還擁有更先進的控制系統和定位系統，以及更加耐壓的載人球艙和浮力材料。

為了保證載客量，載人艙要足夠大；而為了減輕潛水器的負擔，球艙又不能太重。為了承受萬米海壓，做成又大又輕又堅固的載人艙至關重要。新型鈦合金材料就是解決這一問題的關鍵。

央視報導，經過多年上千次的測試，大陸自主研製的新型鈦合金強度高、韌性好，可以容納最多3名科學家在海底科考。

此外，為能確保每次下潛都有10小時的工作，避免「奮鬥者號」的鋰電池因溫度過高引發自燃，「奮鬥者號」的鋰電池，和普通的電池不同，它的內部充滿了油。

「奮鬥者號」的上百塊單體鋰電池為若干組排列，模組之間的間隙中充滿了油。當某個電池的溫度升高時，熱量會先傳遞給周圍的油，然後油再通過電池箱體將熱量傳遞給外部的海水，來緩解電池發熱的狀況。

當潛水器完成工作準備返航時，它得扛住巨大壓力，這時要靠潛水器外層的浮力材料。浮力材料是成千上萬個納米級大小的玻璃微珠，不僅能為潛水器提供足夠的浮力，自身也非常結實，經得起海底水壓的考驗。有了它們，潛水器才能一次次安全地返回水面。

8年前，加拿大導演卡麥隆曾乘坐「深海挑戰者號」，成功挑戰了馬里亞納海溝到水下10898.5公尺，而抗壓的關鍵在於它結實耐壓的球形載人艙。與世界上的其他潛水器相比，「深海挑戰者號」的球艙的厚度相差不多，但大小卻不到它們的一半，這也是卡梅隆能夠抵達萬米的原因。不過，「深海挑戰者號」球艙太小，連五、六歲的兒童都很難站直，無法搭載更多的科學家和科研設備。

2010年7月，大陸第一台自主設計和集成研製的載人潛水器「蛟龍號」下潛深度達到3759米，中國成為繼美、法、俄、日之後，世界上第五個掌握3500米大深度載人深潛技術的國家。2012年6月27日，這艘7000米級載人潛水器完成它的終極挑戰，最終記錄保持在7062米。

大陸載人潛水器「奮鬥者」號，今天在西太平洋馬里亞納海溝成功坐底，坐底深度10909公尺。（央視新聞客戶端）
大陸載人潛水器「奮鬥者」號，今天在西太平洋馬里亞納海溝成功坐底，坐底深度10909公尺。（央視新聞客戶端）

馬里亞納 非洲

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