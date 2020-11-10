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中國打擊野生動物產業 首三季拘1.5萬人

德國之聲 / 德國之聲

中國最高人民檢察院周一（9日）公布，今年1至9月共起訴15,154人涉破壞野生動物資源，較去年同期上升66.2%，相關罪行有網絡化丶產業化趨勢。

檢方指出，三個季度的相關犯罪案件分別有2,181宗丶5,235宗丶7,738宗，數量持續上升。主要涉及三類罪行：一）非法捕撈水產品，二）非法狩獵，三）非法收購丶運輸丶出售珍貴丶瀕危野生動物丶珍貴丶瀕危野生動物制品。

涉及的野生動物包括白腹錦雞丶獼猴丶岩羊丶畫眉丶麻雀等，以及虎皮丶犀牛角丶穿山甲片等瀕危野生動物制品。

網絡交易猖獗 「異寵」愛好者增

當局表示，網絡交易已成為野生動物地下產業鏈的重要環節，一些網店偽裝成合法商家，或通過微信朋友圈等發布野生動物銷售信息等，成交後將鸚鵡丶黃金蟒丶象牙等違禁品發送至公共場所的快遞代收點，收件人為虛構的假名，以避開追查。

而隨著「異寵」熱流行，一些人出於獵奇心理或收藏愛好購買野生動物及制品，令有關產業鏈在傳統的走私商和代理人之外，增添更多買家，形成龐大的地下交易網絡。

另外，有不法分子以自身職業掩護犯案，如福建省一水族館老板通過金魚等物品交換的方式，換購珍稀動物豬鼻龜。

當局表示會大力打擊非法獵捕丶殺害丶出售野生動物等犯罪的「源頭」，並加強查控物流運輸和野味館等場所。

新冠疫情肆虐全球近一年，確診病例至今超過5000萬宗，126萬人病亡。外界懷疑病毒源頭是武漢華南海鮮市場上出售的野味。

今年2月，中國全國人大常委會通過決定，全面禁止非法野生動物交易，人工繁育丶飼養的陸地野生動物都在禁食之列。

李澄欣/張慈（綜合報導）

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