爭取人口普查註記 中國同性伴侶盼被認同

在羅倫 (音譯) 鼓起勇氣向她母親坦承自己是女同志後的一個月，這位住在上海的26歲中國女生，突然向來敲她住處門的陌生人坦承自己的性向。這名年輕男生正在為中國做十年一次的人口普查，而羅倫告訴他，自己與女朋友同居。

當問到問卷上「交往關系」時，該年輕男子勾選了「其他」這個選項，並在後面備注「伴侶」。羅倫向路透社表示，即便人口普查表上寫下的備注最終不一定會反應在結果中，透過與該年輕男子的互動，羅倫有種被認可的感覺。

然而，由於同性議題在中國仍屬敏感，所以羅倫在接受路透社訪問時，不願揭露自己的全名。雖然中國在1997年將同性戀除罪化，但是中國的人權倡議者仍在努力爭取同性婚姻合法。在中國試圖紀錄過去10年人口變化的同時，部分同性伴侶也希望透過全國人口普查，讓他們的關系得到認可。

中國自11月1日正式啟動全國人口普查，但此前數周，各地便開始進行初步的資料采集。中國的國家統計局告訴路透社，任何超出「交往關系」所列出選項的答案，都不會被記錄到最終的檔案中。

羅倫在人口普查人員到家拜訪的數周後，突然在社交媒體上看到有用戶呼籲同性伴侶公開告訴人口普查人員：「他不是我室友，而是我伴侶。」非政府組織中國同志平等權益促進會的主任彭陽紫向路透社表示，他希望同性伴侶在政府與社會大眾眼中，能有更多的能見度。

他說：「這些人口普查工作人員或許從未見過或聽過同性伴侶，所以如果我們有機會與他們交流，他們便能更了解同性社群。我們也是中國人口的一部分。」

由於對中國的同性伴侶來說，「出櫃」仍不是一件容易的事，所以他們往往稱同性伴侶為「室友」或「朋友」。然而，人權倡議者說中國社會對同性伴侶的接受度越來越大。但彭陽紫說：「不過目前整個系統仍未跟上時代演進。」

羅倫表示，她可以很自然且坦承的公開自己的同性感情，不過她仍擔憂在中國比較保守的地區，她們仍不見得會被接受。一名社群用戶在微博上寫道：「我仍不敢公開我的同性關系。」

楊威廉/張慈 (路透社)

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