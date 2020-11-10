快訊

苦澀的和平：亞美尼亞「投降」撤軍…高加索戰爭結束

美交接空窗三軍戒備？柯文哲：兩大象做愛 草皮都倒楣

聽新聞
test
0:00 / 0:00

爭取人口普查註記 中國同性伴侶盼被認同

德國之聲 / 德國之聲

在羅倫 (音譯) 鼓起勇氣向她母親坦承自己是女同志後的一個月，這位住在上海的26歲中國女生，突然向來敲她住處門的陌生人坦承自己的性向。這名年輕男生正在為中國做十年一次的人口普查，而羅倫告訴他，自己與女朋友同居。

當問到問卷上「交往關系」時，該年輕男子勾選了「其他」這個選項，並在後面備注「伴侶」。羅倫向路透社表示，即便人口普查表上寫下的備注最終不一定會反應在結果中，透過與該年輕男子的互動，羅倫有種被認可的感覺。

然而，由於同性議題在中國仍屬敏感，所以羅倫在接受路透社訪問時，不願揭露自己的全名。雖然中國在1997年將同性戀除罪化，但是中國的人權倡議者仍在努力爭取同性婚姻合法。在中國試圖紀錄過去10年人口變化的同時，部分同性伴侶也希望透過全國人口普查，讓他們的關系得到認可。

中國自11月1日正式啟動全國人口普查，但此前數周，各地便開始進行初步的資料采集。中國的國家統計局告訴路透社，任何超出「交往關系」所列出選項的答案，都不會被記錄到最終的檔案中。

羅倫在人口普查人員到家拜訪的數周後，突然在社交媒體上看到有用戶呼籲同性伴侶公開告訴人口普查人員：「他不是我室友，而是我伴侶。」非政府組織中國同志平等權益促進會的主任彭陽紫向路透社表示，他希望同性伴侶在政府與社會大眾眼中，能有更多的能見度。

他說：「這些人口普查工作人員或許從未見過或聽過同性伴侶，所以如果我們有機會與他們交流，他們便能更了解同性社群。我們也是中國人口的一部分。」

由於對中國的同性伴侶來說，「出櫃」仍不是一件容易的事，所以他們往往稱同性伴侶為「室友」或「朋友」。然而，人權倡議者說中國社會對同性伴侶的接受度越來越大。但彭陽紫說：「不過目前整個系統仍未跟上時代演進。」

羅倫表示，她可以很自然且坦承的公開自己的同性感情，不過她仍擔憂在中國比較保守的地區，她們仍不見得會被接受。一名社群用戶在微博上寫道：「我仍不敢公開我的同性關系。」

楊威廉/張慈 (路透社)

© 2020年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

本文章由德國之聲授權提供】

相關新聞

禁止過勞！深圳頒布法規 員工狂加班將強制休假

深圳近日推行強制休假制度，以保障勞動者身心健康，該條例將於明年1月1日正式實施，這也是大陸首部地方性健康法規，不少網友對...

中國打擊野生動物產業 首三季拘1.5萬人

中國最高人民檢察院周一（9日）公布，今年1至9月共起訴15,154人涉破壞野生動物資源，較去年同期上升66.2%，相關罪行有網絡化丶產業化趨勢。

嘗總統套餐… 拜登吃過的北京小吃店「姚記炒肝」掀打卡熱

美國總統候選人拜登2011年訪中曾造訪的北京小吃店「姚記炒肝」，在他宣布勝選後，門庭若市，許多民眾和觀光客趕去打卡「朝聖...

爭取人口普查註記 中國同性伴侶盼被認同

在羅倫 (音譯) 鼓起勇氣向她母親坦承自己是女同志後的一個月，這位住在上海的26歲中國女生，突然向來敲她住處門的陌生人坦承自己的性向。這名年輕男生正在為中國做十年一次的人口普查，而羅倫告訴他，自己與女朋友同居。

穿一半脫一半！天貓賣童襪露大腿 被家長投訴

一名家長近日向媒體反映，她打算給女兒購置褲襪，在淘寶網搜索關鍵詞「兒童褲襪女」時，發現某間天貓店「展示圖上，兒童褪下一半...

狗血！夫妻避房稅「假離婚」 2年後丈夫搭上閨密

寧夏一對夫妻買了兩套房，因想要鑽制度的空子避稅，說好假離婚。沒想到丈夫事後近搭上老婆的閨密，不僅結婚還生了孩子，讓老婆「...

歷史為誰而寫？《戰火中國1937-1952》：近代中國的內爆與崛起

《戰火中國1937-1952》（China at War）作者方德萬出生於荷蘭，美國哈佛大學博士，現任英國劍橋大學教授，為國際知名戰爭史學者，著作與編書約10本，幾乎都與（中國）戰爭史、中國共產黨史、中國海關史相關，本書為第一本正體字中譯。

雲南普洱／墨江 北回歸線標誌園

普洱墨江哈尼族自治縣，北回歸線從墨江縣城穿過，墨江被稱為「哈尼之鄉、回歸之城、雙胞之家」以及「太陽轉身的地方」。縣城的北回歸線標誌園，是目前世界上規模最大、功能最齊全的北回歸線標誌園之一。

雲南普洱／尋味普洱 風味美食

在普洱說起美食，總能聽當地人念叨「一綠就是菜，一動就是肉。」普洱人的食譜可說是千奇百怪，「春天食百花、夏天品藥根、秋冬吃百蟲」，豆湯米乾、酸醋米線、糯米飯、三尖角粑粑…，各式早餐喚醒一天的味蕾。

雲南普洱／滇西南綠三角 逐味茶香之旅

普洱推出非物質文化遺產旅遊，「綠三角」西盟佤族自治縣、孟連傣族拉祜族佤族自治縣、瀾滄拉祜族自治縣，組成「滇西南·逐味茶香之旅」。

雲南普洱 世界茶源景邁山

北回歸線上最大的綠洲－雲南普洱市，是以茶聞名的城市。其生物多樣性和溫潤氣候，一半是人間煙火，一半是田園詩意，被譽為「春城中的春城」。而普洱市瀾滄拉祜自治縣惠民鄉的景邁山，以普洱茶享盛名，也是景邁山茶林文化景區。景邁山古茶園主要位於景邁、芒景兩處村莊，茶園面積面積2.8萬畝，是目前世界上保存最完好、年代最久遠、面積最大的栽培型古茶園。

敦煌石窟 加強深入考古研究

敦煌研究院9日披露，該院在做好所轄六大石窟保護利用的同時，將全面加強石窟考古研究，力爭2035年之前完成六處石窟考古報告...

熱門新聞

交屋驚見6根巨柱 女屋主每年要為柱子繳數萬管理費

婆婆流連街頭、住垃圾屋靠街坊救濟 查後揭是千萬炒樓王

孫亞夫：台海處於最緊張時刻 中國要有戰略定力

習近平未賀拜登 陸提國際慣例

上海特斯拉 明年產量倍增

內蒙發現西漢糧倉基址 規模空前大

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。