內蒙發現西漢糧倉基址 規模空前大

內蒙古自治區文物考古研究所9日發布消息指，該所與中山大學聯合組成的考古隊在呼和浩特市玉泉區沙梁子村發現一處距今約2000年的西漢中晚期疑似大型糧倉建築基址。

中新社報導，考古部門認為，這是中國迄今發現規模最大的漢代單體夯土高台建築。

呼和浩特這處大型溝槽式夯土高台建築基址，位於一座面積約11萬平方公尺的西漢城址中部，呈東西走向，東西長約170公尺，南北寬約21公尺，是一座殘存面闊16間、進深2間的長條形建築。目前，在這一大型房屋遺址內部，考古人員揭露了南北向溝槽16座，推測這些溝槽的作用為通風、防潮。

考古人員初步認為，此遺址很有可能是西漢大型糧倉建築基址，使用時間約100年，最後毀於一場大火。

考古項目負責人劉揚表示，據現有研究，這一倉儲建築所在地屬西漢雲中郡犢和縣，是漢代北方長城沿線一座邊城。我們在邊城發現的這一建築，其屋頂為單檐四面坡式，所用的瓦當尺寸較雲中郡郡城發現的瓦當大，所用的筒瓦、板瓦尺寸規格與長安城內宮殿出土相當，較長安城附近西漢國家糧倉—京師倉出土的瓦要大。

該項目執行領隊金志偉受訪表示，此次在呼和浩特發現的漢代單體夯土高台建築，也是中國發掘的首個西漢邊城疑似糧倉建築，為研究漢代邊城布局及內涵提供全新資料。