聽新聞
test
0:00 / 0:00
敦煌石窟 加強深入考古研究
敦煌研究院9日披露，該院在做好所轄六大石窟保護利用的同時，將全面加強石窟考古研究，力爭2035年之前完成六處石窟考古報告的出版。
中新社報導，敦煌研究院認為，現有的技術供給與石窟寺保護的需求矛盾依然突出。經過幾十年的保護研究，基本搞清楚了敦煌石窟「是什麼」的問題，下一步即要解決「為什麼」的難題，這需將調查研究的方向逐步拓展至古絲路沿線。敦煌研究院副院長張先堂表示，下一步將在古絲路背景下的全球視野中，進行更深入的考古研究。
敦煌研究院稱，中國石窟寺數量多、分布廣、保護水平和現狀差異大，石窟展示和利用基礎薄弱。除受極端自然災害影響外，保護經費投入不足、專業人才缺乏亦是石窟寺保護利用現狀較差的重要原因。
敦煌研究院表示，未來將聚焦中國西北地區石窟寺保護中的瓶頸問題，聯合國內外石窟寺保護的科研團隊，組織科研攻關，開展石窟寺岩體、壁畫與塑像、石刻等保護基礎性研究。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言