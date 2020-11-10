敦煌石窟 加強深入考古研究

敦煌研究院9日披露，該院在做好所轄六大石窟保護利用的同時，將全面加強石窟考古研究，力爭2035年之前完成六處石窟考古報告的出版。

中新社報導，敦煌研究院認為，現有的技術供給與石窟寺保護的需求矛盾依然突出。經過幾十年的保護研究，基本搞清楚了敦煌石窟「是什麼」的問題，下一步即要解決「為什麼」的難題，這需將調查研究的方向逐步拓展至古絲路沿線。敦煌研究院副院長張先堂表示，下一步將在古絲路背景下的全球視野中，進行更深入的考古研究。

敦煌研究院稱，中國石窟寺數量多、分布廣、保護水平和現狀差異大，石窟展示和利用基礎薄弱。除受極端自然災害影響外，保護經費投入不足、專業人才缺乏亦是石窟寺保護利用現狀較差的重要原因。

敦煌研究院表示，未來將聚焦中國西北地區石窟寺保護中的瓶頸問題，聯合國內外石窟寺保護的科研團隊，組織科研攻關，開展石窟寺岩體、壁畫與塑像、石刻等保護基礎性研究。