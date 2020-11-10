雲南普洱／滇西南綠三角 逐味茶香之旅

聯合報 / 大陸特派員王玉燕／專題報導
瀾滄老達保小歌手，精靈可愛。 圖／本報雲南普洱傳真
瀾滄老達保小歌手，精靈可愛。 圖／本報雲南普洱傳真

普洱推出非物質文化遺產旅遊，「綠三角」西盟佤族自治縣、孟連傣族拉祜族佤族自治縣、瀾滄拉祜族自治縣，組成「滇西南·逐味茶香之旅」。

作為世界茶源、中國茶城、「普洱茶都」普洱，古老神秘，民族眾多，擁有獨特神奇的民族文化，珍貴燦爛的歷史文物，多姿多彩的民風民俗，古樸深厚的普洱茶文化，形成了普洱的非物質文化遺產豐富多彩、相互借鑒融合而又各具特色的地域傳統特色。

宣撫禮儀樂舞 圖／本報雲南普洱傳真
宣撫禮儀樂舞 圖／本報雲南普洱傳真
「綠三角」西盟、孟連、瀾滄，圖為西盟的猛梭龍潭。 圖／本報雲南普洱傳真
「綠三角」西盟、孟連、瀾滄，圖為西盟的猛梭龍潭。 圖／本報雲南普洱傳真
拉祜族蘆笙舞 圖／本報雲南普洱傳真
拉祜族蘆笙舞 圖／本報雲南普洱傳真
傣族白象舞 圖／本報雲南普洱傳真
傣族白象舞 圖／本報雲南普洱傳真

「滇西南·逐味茶香之旅」，途經滇西南地區熱帶雨林，自然風光旖旎；傣族、佤族、拉祜族、哈尼族、彝族等多元民族文化特色濃郁、鮮明，傳遞來自大自然的聲音；遊千年茶園、逐茶馬古道、享民族風情、品傳統文化，雲南風情，香飄四溢，體驗「奇秘古韻，怡賞逸享；薪傳守藝，活色生香」的非遺文化。

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