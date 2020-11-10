雲南普洱／尋味普洱 風味美食

在普洱說起美食，總能聽當地人念叨「一綠就是菜，一動就是肉。」普洱人的食譜可說是千奇百怪，「春天食百花、夏天品藥根、秋冬吃百蟲」，豆湯米乾、酸醋米線、糯米飯、三尖角粑粑…，各式早餐喚醒一天的味蕾。

印象裡，下午茶都是精緻的蛋糕搭配紅茶或咖啡；但普洱下午茶「特例獨行」，酸辣的各式涼拌，是常年不離嘴的狂野味道。普洱宵夜時間，更加悠然；嗆心管、檸檬江鰍、蜂蜜雞腳等，式樣口味多。 墨江紫米，可變幻出多種美味。 圖／本報雲南普洱傳真

當美食+美景相互碰撞，併發出的是極致的魅力。普洱國家公園的茶宴、石斛宴、野生菌宴，不同的季節，總能遇見不一樣的美食；茶葉拌蝦、石斛花燉蛋、大紅菌煮雞等多樣化的美食，只恨生就一張嘴、一個胃。

走在茶馬古道上，必然要嘗嘗普洱的馬幫菜。便於長時間保存的乾巴，豆漿搭配青菜，磨了豆漿剩下的豆渣加小蔥一炒，又是一道美食；炸茄盒、炸排骨，簡單的烹飪手法，最能還原食物的本味。

磨黑鎮歷史悠久，因盛產鹽而盛極一時。磨黑美食有「九死一生」名號：磨黑豆湯米乾撐死你、磨黑竹葉青醉死你、磨黑肘子膩死你、磨黑浸豆腐臭死你、磨黑香腸香死你、磨黑檳榔芋面死你、磨黑甘蔗甜死你、磨黑苦瓜苦死你、磨黑小米辣死你，一生離不開磨黑鹽。

「中國紫米之鄉」墨江，美食基本依託紫米，紫米南瓜飯、紫米雞、紫米粽子、紫米丸子…，主食也可以變幻出如此多的美味。