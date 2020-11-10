雲南普洱／墨江 北回歸線標誌園

普洱墨江哈尼族自治縣，北回歸線從墨江縣城穿過，墨江被稱為「哈尼之鄉、回歸之城、雙胞之家」以及「太陽轉身的地方」。縣城的北回歸線標誌園，是目前世界上規模最大、功能最齊全的北回歸線標誌園之一。

標誌園占地1500平方米，融天文、地理、植物及科普知識和園林藝術、旅遊文化為一體，以西元2038年北回歸線的位置為主軸線，截北回歸線上500米地段，間以「太陽之路」、「夸父追日」、「北回歸線之門」、「日晷廣場」、「春夏秋冬」等建築小品，雕塑以及主體標誌，串連成形象生動的空間系列。

北回歸線標誌園中最重要的建築－主標塔，塔頂上有一個「窺陽孔」，每年夏至日的那天，陽光通過窺陽孔，直接照射到地下的小銅片上，可以觀測到「立杆不見影」的天文奇觀。 墨江北回歸線標誌園中最高處—哈尼取火台，哈尼族取聖火儀式。 圖／本報雲南普洱傳真 墨江北回歸線標誌園的標誌碑 圖／本報雲南普洱傳真

墨江人認為北回歸線和雙胞胎有著密不可分的關係，墨江當地的新婚夫婦在結婚當日，一定要到標誌園雙子星廣場走北回歸線，在雙子許願池邊虔誠許願，鎖上同心鎖，再喝雙子井水，睡雙胞床，舉行祈願儀式。墨江是中國大陸唯一的哈尼族自治縣，2005年開始，墨江每年都舉行「中國·墨江北回歸線國際雙胞胎節暨哈尼太陽節」。

遊北回歸線標誌園，增加天文科普知識；到墨江文廟，感受孔子儒學文化。文廟始建於清道光元年，庭院建築群有凌霄閣、魁星閣、左右廂房，大成殿、後殿依山而建，層層相連，雄偉壯觀。

大成殿下的魁星閣和凌霄閣，四角飛簷高高翹起，有凌空欲飛之勢。站在閣樓中，居高臨下，縣城景色盡收眼底。