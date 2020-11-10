雲南普洱 世界茶源景邁山

北回歸線上最大的綠洲－雲南普洱市，是以茶聞名的城市。其生物多樣性和溫潤氣候，一半是人間煙火，一半是田園詩意，被譽為「春城中的春城」。而普洱市瀾滄拉祜自治縣惠民鄉的景邁山，以普洱茶享盛名，也是景邁山茶林文化景區。景邁山古茶園主要位於景邁、芒景兩處村莊，茶園面積面積2.8萬畝，是目前世界上保存最完好、年代最久遠、面積最大的栽培型古茶園。

景邁山古茶園是世界茶文化的根和源，中國茶文化發展的歷史見證。2007年，景邁千年萬畝古茶園被命名為首批「中國民間文化遺產旅遊示範區」。

古茶園保存上萬株古茶樹，樹齡從幾百年到千年以上不等，為當地布朗族、傣族先民栽培。這些茶樹與原始森林混交生長，其間茶樹、果樹、茱萸樹混雜交錯，形成一片獨特的生態環境。 樹齡1800年以上的古茶樹 圖／本報雲南普洱傳真

景邁、芒景古茶園的茶樹，樹冠挺拔，枝葉茂密，許多古茶樹上寄生著具有神奇藥用價值的「螃蟹腳」，是世界罕見的大面積栽培古茶林，曾經到古茶園考察的專家學者稱這片古茶林是珍貴的「茶文化歷史博物館」。 景邁山古茶林，櫻花相伴，成為茶園一景。 圖／本報雲南普洱傳真

景邁古茶具有一芽一葉，銀豪挺立的獨特品貌。純正的景邁茶有「三香」：一是乾茶香，嗅茶餅就有十分明顯的蘭香；二是茶湯突顯而持久，純正景邁茶在茶湯中能品出蘭香味，而且可以持續到十多泡後；三是杯底留香。杯底香是展現古茶山野氣韻的最直觀表現，景邁茶由於混生於山野之中，山野之氣強烈，杯底香強而持久，十多泡後仍可嗅到。

景邁山品千年古茶，櫻花海、雲海景致更教人驚艷。千百年來，生活在景邁山地區的傣族、哈尼、布朗、拉祜、佤族等少數民族，在山林間開闢茶園時，把一部分原生樹種留在茶園中遮陽，最好的選擇當然是花開滿樹的冬櫻花樹。它不但遮陽，而且成為茶園一景。久而久之，當地人隨機種植冬櫻花成為習慣，於是櫻花便開滿了整座景邁山。