武漢冷鏈車今出動 接運蒙古國捐贈1.2萬隻羊

9日上午10時，武漢新港空港綜合保稅區東西湖園區，10台貨櫃冷鏈車緩緩駛出保稅園大門向內蒙古二連浩特出發，去接運蒙古國捐贈湖北的首批1萬2000隻羊，這批羊預計15日抵達武漢陽邏港。

長江日報報導，上午9時，武漢新港空港綜合保稅區東西湖園區10台貨櫃卡車都已經整齊排列在停車場，10名駕駛員站立一旁。貨櫃卡車車頭系有「漢歐國際蒙古國捐贈三萬隻羊接運專車」橫幅，貨櫃冷鏈車身均印著「感恩安達 患難真情」字樣，還有一幅「三萬隻羊來了」的漫畫。蒙語中，「安達」意為最好的兄弟。

此次接運捐贈羊的任務由武漢漢歐國際物流有限公司承擔。車隊隊長雷成斌表示，這次一共10台貨櫃卡車，共載有10個冷鏈貨櫃，配備10名司機，單程1800公里，預計2天半時間抵達二連浩特，每個冷鏈箱預計裝載1200隻已經屠宰好並經過檢疫檢驗過的羊。「每行駛3.5個小時休息半小時，每天行駛8個小時，預計11日下午抵達二連浩特。」而1號車駕駛員江志雄說，他有17年的駕駛年齡，第一次擔任如此重要的任務，「堅決圓滿完成任務」。

武漢漢歐國際物流有限公司董事長肖彥勇指出，今年9月，他們公司得知蒙古國啟動捐贈3萬隻羊的消息後，就專門派出工作人員抵達二連浩特與相關部門聯繫，此次選派10名駕駛員都是精挑細選的，首批將運回共1萬2000隻羊。他們對每台車都進行了全面消毒，每個駕駛員都進行了核酸檢測，並對駕駛員進行了培訓，之所以走公路運輸，就是出於對食品安全考慮，「專人負責，每台車全程監控，確保羊隻在運輸過程中的安全。」

在今年2月大陸抗擊疫情的關鍵時刻，蒙古國總統巴特圖勒嘎專程訪華，這是自新冠肺炎疫情發生以來，首次有外國國家元首對大陸進行訪問，在訪問期間，巴特圖勒嘎宣布向中方贈送3萬隻羊，以表達蒙古國人民支持中國抗疫的心意。據了解，此次向湖北捐贈的3萬隻羊，蒙古國政府透過統一向牧民收購，保證捐贈羊符合防疫要求的同時，還要保證羊兒個個膘肥體壯。