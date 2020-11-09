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噁心！員工用腳洗菜兼吸煙 武漢高校食堂被揭衛生惡劣

香港01 / 撰文：李福源
圖為湖北省武漢市東湖學院。（微博影片截圖）
圖為湖北省武漢市東湖學院。（微博影片截圖）

湖北省武漢市東湖學院食堂「品味軒」上周六（7日）被揭發員工不僅在廚房內吸煙，還穿著水靴用腳洗菜，以及把跌到地板上的香腸直接放回托盤內；校方周日（8日）回應稱，涉事人員已被辭退，相關管理人員將遭停職。

有員工被拍到穿着水靴踩入盆內洗菜。（微博影片截圖）
有員工被拍到穿着水靴踩入盆內洗菜。（微博影片截圖）

網上片段顯示，一名食堂女員工坐在椅子上將跌在地板上的香腸遂一撿回托盤內；另有員工被拍到穿著水靴踩入盆內洗菜，旁邊則有人在吸煙。

不少網民留言批評涉事食堂員工的劣行，「太可怕了吧，這到底是什麼心腸啊」、「他們沒小孩的嗎？不會長大嗎？不吃飯的嗎？怎麼忍心做出這種事」、「每個廚房都應該無死角監控才行」。

東湖學院事後發出通報，強調校方高度重視事件，已即時約談相關負責人終止其服務，辭退涉事員工，以及將相關的管理人員停職，同時將全面檢查食堂所有供應商，加強衞生監管，對任何相當食堂的衞生違規情況採取零容忍態度。

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文章授權轉載自《香港01》

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