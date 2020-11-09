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香港明年中將人口普查

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

港府財政司司長陳茂波8日在網誌中表示，香港政府將於2021年6月底至8月初開展大型人口普查工作，範圍涵蓋全港市民。

新華社報導，陳茂波表示，通過人口普查，港府可以編制有關香港人口的社會、經濟特徵的資料，以及詳細地區分布的最新基準統計數字。全面了解香港最新的人口結構和年齡分布等基準統計數字，對港府政策的適時調整有著重要的意義。

陳茂波表示，由於新冠肺炎疫情可能會為人口普查相關工作帶來不明朗因素，因此，港府統計處會進一步加強使用信息科技以進行數據收集的工作，包括讓普查員將收集的數據即時輸入系統、提供已加密的網上問卷供市民填寫等，以提升處理效率及減低疫情傳播的風險。

自1961年起，香港每十年進行一次人口普查，並在兩次人口普查間進行一次中期人口統計。香港曾在1961年、1971年、1981年、1991年、2001年及2011年進行人口普查，並在1966年、1976年、1986年、1996年、2006年及2016年進行中期人口統計。將於2021年開展的人口普查是香港第七次人口普查。

人口普查 香港

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