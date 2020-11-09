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深圳消除僵屍戶

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

深圳日前修訂「深圳經濟特區商事登記若干規定」。這一規定將於明年3月1日起正式實施。規定針對企業「出生容易死亡難」，提出企業除名制度和依職權註銷制度，使得「失聯」和「僵屍」類名存實亡的商事主體有了強制退出機制。

新華社報導，據深圳市人大常委會透露，修訂前的規定於2013年實施。由於註銷困難，深圳市商事主體中的「失聯戶」和「僵屍戶」逐年增多，不僅嚴重威脅市場交易安全，還降低了政府治理效能。

為及時清理這兩類商事主體，本次修法創設了除名制度和依職權註銷制度，對商事主體通過登記的住所無法聯繫，或者未辦理終止歇業登記被列入經營異常名錄，且近兩年未申報納稅的，商事登記機關可以將其除名；對「依法被吊銷營業執照」、「依法被責令關閉」、「依法被撤銷設立登記」或者「依法被除名」的商事主體六個月內仍未辦理申請註銷登記的，商事登記機關可以依職權將其註銷。

深圳市人大常委會法制工作委員會主任劉曙光解讀說，商事主體註銷後，債權債務並未滅失，可依據民法典的相關規定處理，也可向商事登記機關申請撤銷註銷決定，恢復登記進行清算。

註銷程序複雜也是導致許多商事主體逐漸演變為「失聯戶」和「僵屍戶」的重要原因。本次修法擴大簡易註銷制度適用範圍，規定商事主體債權債務已清算完結或者沒有發生過債權債務關係的，可適用簡易註銷程序。

為助力商事主體度過經濟不活躍期，節省維持成本，規定還借鑒香港「不活動公司」制度，新增規定商事主體決定暫停經營，且在暫停期間不從事任何經營活動的，可向商事登記機關申報歇業，仍保留其主體資格。

深圳 債務 人大常委會

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