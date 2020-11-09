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渝萬高鐵獲准 未來6小時聯通京津冀

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

重慶市發展和改革委員會7日發布消息稱，渝萬高鐵可行性研究報告獲批。項目建成後，重慶將實現「6小時」聯通京津冀城市群和長三角城市群、「3小時」聯通關中和中原城市群，助推絲綢之路經濟帶與長江經濟帶聯動發展。

中新社報導，中國國家鐵路集團和重慶市政府聯合批覆該報告，為項目2020年內開工建設奠定基礎。據重慶發展改革委相關負責人表示，該項目是中國大陸「八縱八橫」高鐵大通道京昆通道和包（銀）海通道重要組成部分，也是重慶市「米」字型高鐵網的重要組成部分。

渝萬高鐵項目全長252公里，自重慶東站引出，向東經重慶涪陵、豐都、忠縣，引入萬州北站，設重慶東、涪陵北、豐都北、忠縣和萬州北等5座車站，設計時速350公里，估算總投資527.6億元人民幣，建設總工期4.5年。

項目建成後，將與渝西高鐵、鄭萬高鐵共同構建起北京—西安—開州—萬州—重慶—昆明、北京—鄭州—萬州—重慶—昆明全線每小時350公里的高標準京昆通道，並將與宜昌至鄭萬高鐵聯絡線、宜昌至武漢、武漢至合肥、合肥至上海等高鐵構建全線時速350公里的高標準沿江通道，實現「6小時」聯通京津冀城市群和長三角城市群、「3小時」聯通關中和中原城市群。

高鐵 北京

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