父親沉迷玩手機疏忽照顧 重慶年幼兄妹玩耍爬出窗墜15樓身亡

重慶一對年幼兄妹日前在家中玩耍時，不慎爬出窗外並從15樓墮樓身亡。身在屋內的父親，卻因沉迷玩手機而毫不知情，直至聽到鄰居呼喊才驚覺悲劇發生。

據了解，當時小兄妹的母親因事外出，故交托予父親看管。由於家中沒有安裝防盜窗，這對小兄妹玩耍時爬上窗戶，結果就從15樓直墮地面。直至聽見鄰居呼喊「誰家孩子掉下來了」，父親才驚覺發生意外。

父親趕到樓下時，只見兒子微微動了一下，女兒則已無任何反應。救援人員到場後，證實女兒已經當場死亡，兒子則送院搶救於隔日不治。事發後，小兄妹的父母悲痛欲絕，附近鄰居也感到十分惋惜，警方現已介入調查。

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文章授權轉載自《香港01》