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湖州碧岩禪寺推動浙台佛教文化交流
湖州碧岩禪寺始建於東晉，是浙江湖州推進兩岸文化交流的重點地區。碧岩禪寺體禪法師指出，這里不僅有呂洞賓藥箱遺落之地的傳說，名士謝安、蘇軾等也曾到此一遊留下墨跡，在台灣弘法的星雲大師雲遊到此還題字弁山藥師道場。
近年碧岩禪寺致力於推動浙台兩地佛教文化交流，舉辦或參與多場浙台文化交流活動。包括2015年舉辦藥師佛光、圓夢兩岸兩岸藥師法門論壇，推動兩岸藥師法門的研究交流；2019年與南投日月潭文武廟開展交流，舉辦碧岩禪寺敬贈日月潭文武廟藥師佛起駕法會；2020年8月與台北圓山的臨濟護國禪寺舉行了兩岸同心、福滿人間雲上祈福消災法會，為兩岸民眾祈福、化解新冠病毒疫情。
體禪法師表示，融合消災延壽與儒家仁愛大同思想的藥師佛文化，對促進兩岸交流有著很好的作用。去年碧岩禪寺還贈送給台灣南投縣文武廟一尊藥師琉璃光佛，共力弘揚兩岸藥師佛文化。
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