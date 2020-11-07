聽新聞
test
0:00 / 0:00
南懷瑾精神搭橋 推溫台兩岸交流
聞名兩岸的國學大師南懷瑾，故鄉在浙江溫州，紀念他的南懷瑾書院4月動工建設二期工程，將在今年12月底前完工並對外開放，成為溫州的文化地標。
南懷瑾1949年赴台後傾力發揚傳統文化經，在學界、商界、政界和民間具有影響力，被兩岸奉為國學大師。
他也被稱是海峽兩岸和談的使者，據傳居間牽線促成了「汪辜會談」。南懷瑾1992年出資將溫州老宅擴建為老幼文康活動中心，過世後，故居開放，2018年在南懷瑾百年誕辰，溫州以南懷瑾書院為基地，持續多年開展兩岸文化交流。
南懷瑾書院目前作為世界溫州人大會的永久會址，書院總面積約3500平方公尺。目前開放的一期工程，具備展陳、辦公、接待、小型講學等功能，其中生平館、翰墨館、多媒體功能廳、辦公室、接待室等區域是對外開放的重點。
今年4月動工二期工程，建設面積約2300平方公尺，主要有典藏、研究、閱覽、講學、教育等功能。並結合濕地文旅産業，打造生態文明教育展示中心等沉浸式、體驗式文旅項目。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言