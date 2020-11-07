南懷瑾精神搭橋 推溫台兩岸交流

聞名兩岸的國學大師南懷瑾，故鄉在浙江溫州，紀念他的南懷瑾書院4月動工建設二期工程，將在今年12月底前完工並對外開放，成為溫州的文化地標。

南懷瑾1949年赴台後傾力發揚傳統文化經，在學界、商界、政界和民間具有影響力，被兩岸奉為國學大師。

他也被稱是海峽兩岸和談的使者，據傳居間牽線促成了「汪辜會談」。南懷瑾1992年出資將溫州老宅擴建為老幼文康活動中心，過世後，故居開放，2018年在南懷瑾百年誕辰，溫州以南懷瑾書院為基地，持續多年開展兩岸文化交流。

南懷瑾書院目前作為世界溫州人大會的永久會址，書院總面積約3500平方公尺。目前開放的一期工程，具備展陳、辦公、接待、小型講學等功能，其中生平館、翰墨館、多媒體功能廳、辦公室、接待室等區域是對外開放的重點。