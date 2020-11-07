永嘉書院對台交流發揚理學經世致用

浙江溫州的永嘉書院，以商道文化為根基，開展兩岸交流平台。永嘉書院是溫州非物質文化遺產體驗基地，永嘉縣近兩年更舉辦兩岸國學夏令營活動，永嘉、台灣兩地青少年透過國學趣味遊戲互動，進行文化交流。

溫州是南宋理學永嘉學派發源地，與朱熹的道學、陸九淵的心學，成三足鼎立。溫州人跟「一卡皮箱凸全球」的台灣中小企業一樣，經商遍布七大洲，正是受到永嘉學派提倡「經世致用」功利之學的影響，以市場化，群體經濟的溫商模式，也是受傳統重商文化薰陶。

溫州是大陸民營經濟發祥地，也是獲批海峽兩岸（溫州）民營經濟創新發展示範區，加強內外溫商與臺商互動合作，建設兩岸智慧製造企業轉型輔導基地，探索「民資+台智」的兩岸經貿交流合作新模式。

永嘉書院非遺體驗基地位於沙頭鎮珠岸村，主要發揚木活字印刷傳統文化。在永嘉書院景區，設立一批地方文化特色展覽體驗館，其中木活字印刷體驗館（字聖工坊）是集中國文字、印刷文化展示和印刷過程體驗的場館。