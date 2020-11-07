大陸破獲大型裸聊詐騙集團 受害男性達十多萬人

「哥哥會汙嗎？」、「哥哥玩過視頻互看嗎？」網路美女撩幾句話，就讓大陸十多萬男性陷入「裸聊」勒索陷阱。浙江溫州警方6日通報，破獲歷來規模最大的網路「裸聊」敲詐勒索案，受害人遍及大陸各省市，人數多達十餘萬人。

據《新京報》與《澎湃新聞》報導，今年4月，溫州一名男子小黃在網上和一名昵稱「小雲」的陌生女子互加好友，小雲之後不斷對小黃言語挑逗，還提議「玩些刺激的遊戲」。

小雲隨後發了一個直播軟件，讓小黃下載後進行裸聊。打開視頻，小黃果真看到一個裸體女子，在小雲要求下小黃就脫下衣褲，還按著小雲的要求做了一些不雅動作。

突然間，小雲從視頻中消失，但冒出一個男人的聲音，還發來一段小黃剛剛的裸聊影片，要他立刻轉帳人民幣3,000元，就刪視頻。小黃馬上轉帳希望花錢消災，結果對方隨後又補了一句：「通訊錄和短信要不要刪？」

原來這個直播軟體是木馬程式，小黃手機通訊錄和信息都已遭截取，對方威脅小黃不匯錢就將視頻群發給他通訊錄裡的親友，小黃隨後向警方報案。

經溫州警方長時間調查，該詐騙集團總部設在緬甸，成員有500多人，分工細膩，甚至在緬甸雇用當地退伍軍人當保全。該詐騙集團還採軍事化管理，成員若不聽話或試圖逃跑就會遭到毆打、拘禁。

大陸公安目前已逮捕其中136名犯罪嫌疑人。該詐騙集團所涉案件、受害人員遍布大陸各地，受害者達十多萬人。除敲詐勒索，該集團還涉嫌組織他人偷越邊境、侵犯公民個人信息、幫助信息網絡犯罪活動、掩飾隱瞞犯罪所得等。