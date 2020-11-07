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幼兒園餐驚現鮑參翅肚 伙食費飆升家長憂讓幼兒早熟

香港01 / 林芷瑩
上周收到老師發出的11月菜單預告，當中竟列有「鮑魚瑤柱粥」、「雞腳魚翅煲雞湯」、「靈芝孢子粉蒸雞」等食品，每日的伙食費更增加了15元。 圖／香港01
上周收到老師發出的11月菜單預告，當中竟列有「鮑魚瑤柱粥」、「雞腳魚翅煲雞湯」、「靈芝孢子粉蒸雞」等食品，每日的伙食費更增加了15元。 圖／香港01

中國校園膳食多次被揭發有食安問題，廣東廣州花都區一間幼兒園，近日卻因為飲食「營養過於豐富」而引起關注：該校竟為學生提供鮑參翅肚等食品！有家長反映，每日的伙食費由人民幣25元（約新台幣100元）飆升至40元（約新台幣180)，更擔心當中會否含過多激素導致幼兒早熟。

涉事為今年9月新開的廣州花都區職業技術學校附屬嘉匯幼兒園。有家長表示，上周收到老師發出的11月菜單預告，當中竟列有「鮑魚瑤柱粥」、「雞腳魚翅煲雞湯」、「靈芝孢子粉蒸雞」等食品，每日的伙食費更增加了15元。不少家長事後向園方投訴，不同意伙食費加價。

有家長指，根本不放心讓孩子進食有關膳食，「我們擔心會不會有很多激素，讓小孩子過早成熟」。有老師透露，菜單列出的「鮑魚」是新鮮、用來煲粥的鮑魚，「魚翅」則已在家長的要求下刪除。

教育局有關負責人稱，上周已收到家長投訴，並告知園方幼兒園的伙食費必須全部用於學生的伙食中，不能盈利，並指當局不主張幼兒吃魚翅、鮑魚，原則上要按照均衡飲食去調整菜單。同時，園方未來必須先經過家長或家委會同意，才能調整伙食費價格。

延伸閱讀：

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文章授權轉載自《香港01》

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