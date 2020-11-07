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樂高迷看過來 上海樂高樂園預計2024年開幕

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
上海樂高樂園度假區將融合中國與江南水鄉文化元素。（取自上海《澎湃新聞》）
上海樂高樂園度假區將融合中國與江南水鄉文化元素。（取自上海《澎湃新聞》）

上海《澎湃新聞》報導，投資額達5.5億美元（約新台幣157億元）的上海樂高樂園度假區，6日下午在上海舉行項目簽約儀式。上海樂高樂園度假區將座落在金山區楓涇鎮，預計2明年開工建設，2024年初正式開園，屆時將成為全球最大的樂高樂園度假區之一。

報導稱，上海樂高樂園度假區將融合中國、上海文化以及江南特色的元素，由全球一流的創意、設計、建設團隊運用聲光等多種技術，共同打造帶有故事主題的沈浸式主題樂園。

為了讓度假區內的「海派元素」深入人心，設計師們將從上海市及金山區楓涇鎮和長三角周邊城市的著名景點中汲取靈感，搭建標誌性建築景點，與周邊的江南水鄉古鎮、千年古剎東林寺等歷史人文旅遊資源形成集聚聯動效應，打造串聯金山北部地區的「文化旅遊連廊」。

澎湃新聞指出，上海市委、市政府對該項目高度重視，已將上海樂高樂園度假區項目列入上海市2020年重大工程儲備項目。金山區委、區政府也將在規劃土地、政策施行、審批流程等方面給予樂高樂園度假區項目重點支持，全力確保該項目盡快開工建成。

據香港文匯網報導，樂高品牌集團執行總裁Jorgen Vig Knudstorp表示，過去十年，樂高品牌在中國的影響力和貢獻不斷擴大，樂高樂園將為更多中國家庭帶來豐富多彩的樂高玩樂體驗。

上海樂高樂園度假區6日下午正式簽約。（取自上海《澎湃新聞》）
上海樂高樂園度假區6日下午正式簽約。（取自上海《澎湃新聞》）

上海 樂高 金山

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