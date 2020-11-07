名媛開派對狂點香檳豪花50萬 父親賠數年打工積蓄

中國上海名媛石某，今年5月在某家KTV舉辦生日派對，期間更開了多瓶白蘭地及香檳，消費逾人民幣12萬元（約新台幣50萬），事後卻食「霸王餐」，拒絕支付任何費用。靜安區人民法院近日開庭審理，石某因詐騙罪被判囚2年，緩刑2年，罰款5000元（約2.5萬新台幣）。

事發於今年5月20日，石某在某KTV舉辦生日派對。KTV負責人陶某翌日報案稱，石某是該店的常客，曾打電話提前預定酒水和包廂布置，事發當晚以辦生日派對的名義，在店內消費了1瓶單價人民幣49,800元（約新台幣21萬元）的「人頭馬路易十三」白蘭地，以及150瓶單價人民幣398元（約新台幣1700元）的香檳。石某在派對上享用洋酒和生日蛋糕後，帶同3名女子將上百瓶香檳全部噴灑在包廂內。

經查，警方發現石某實際是8月生日，事發當日只是以生日為藉口舉辦「520」狂歡派對；雖然提前預定酒水，但她當日未有帶相應的錢款到KTV。由於石某本身沒有穩定工作，父母僅為上海普通務工人員，事實上並無能力為她提供當晚的奢侈消費。在案件辦理期間，石某的父親用自己打工賺來的血汗錢，退賠了當晚人民幣4萬多元（約新台幣17萬元）的酒水成本損失。

檢察官指出，石某事前預定酒水，令商家誤以為她有相應消費能力，並自願提供店內價值十餘萬元的商品和服務，惟她當晚卻未有支付。檢察官認為，石某的行為是以非法佔有為目的，虛構事實，隱瞞真相，騙取他人財物，且數額較大，認定應以詐騙罪追究其刑事責任，法院最終作出上述判決。

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文章授權轉載自《香港01》