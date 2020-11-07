婦人搭小黃突開車門跳車 計程車司機受驚直呼「搞什麼」

中國湖北武漢市一名年約4、50歲女子，周四（5日）乘搭計程車期間突然推開車門跳車，倒地受傷，隨後被送院治療。計程車女司機表示，行駛途中與乘客無任何交流，對方要求加速後跳車。警方為司機錄口供及翻查閉路電視紀錄，最終判定司機無責。

事發於周四下午約2時許，涉案計程車行駛至東湖通道團山隧道，該女子突然開門跳車，倒在馬路中間。行車記錄儀片段顯示，司機當時注意到後座乘客有開門舉動，立即連忙制止，惟對方將車門關上，數秒後再次開門並立即跳下，司機更驚呼「哎！這是搞什麼名堂？」。

女司機的丈夫事後猜測女乘客一心尋死，據其透露，這名女子在光谷軟件園上車，一度稱要到江夏紙坊及江漢區香港路，後稱要到江岸區社保局；該女子首次推開右側車門時，妻子以為對方暈車，於是提醒她關門並打開窗戶，惟對方將車門關上，數秒後再推開門，毫不猶豫跳下。

他表示，妻子雖不確定當時車速，但因早察覺到有不妥，所以事發時有踩煞車減速，因此可斷定該女子沒有生命危險，同時亦在跳車後留下足夠車距，未有對她造成二次傷害。他又指，妻子事後被「嚇呆了」，希望乘客不要再有同樣行為，坦言「我們受不起」。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )

延伸閱讀：

驚險！油站入油沒熄匙 狂徒趁機搶車 大馬女手拉車門慘被拖行

公車兩男乘客爆粗互罵 老翁昏迷送院亡

文章授權轉載自《香港01》