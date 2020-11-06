女子溺水命危！怕驚動住戶保安要求走後門 救護員不滿怒轟

救護員每天都在鬼門關前拯救生命，必須分秒必爭，但有救護員日前在網上分享驚險萬分的案件，並表示曾接獲某大型屋苑私人會所泳池內有女子溺水缺氧，已沒有呼吸和脈搏，本應迅速送往大門，但會所保全卻因怕驚動住戶而帶他們走後門，讓他不禁怒斥：「究竟是人命要緊還是體面重要」，幸好女泳客最後在救護員努力下救回一命。

該名救護員在社群媒體發文享其救護生涯第2次與「死神交手」的個案，他表示，事發當天到某大型屋苑私人會所泳池，1名20多歲的外籍女泳客溺水缺氧，被救上來時已經沒有呼吸和脈搏，消防與救護到場後接手，立即剪開泳衣並貼上自動心臟去顫器電極片及繼續心肺復甦（CPR）施救。

原PO提到，由於擔架床無法進入屋苑電梯，故他們到場時已先準備好床，再以輪椅接送泳客，不過，當救護員帶女泳客離開會所時，本應只有1條樓梯的路程，卻被保全引領至後門，沿途遙遠繁瑣，不但轉乘2次貨梯，更要從後門走出大街，才有同事接應。

原PO在文中炮轟，「（走後門）原因是怕這種事情嚇到其他會所的住客」，同時質疑「究竟是人命要緊還是體面重要」。可惜前往醫院的路上再遇難題，原PO負責駕駛卻遇上塞車，因此必須在整條街逆向而行，希望能為傷者爭取時間，所幸救護車抵達醫院時，女泳客微微張開眼，在鬼門關前救回一命。

貼文一出，立即引發熱議，不少人感謝救護員的付出，「感謝你的堅持救回一命」、「起雞皮疙瘩，好感動」，也有網友批評保全的做法，認為應以人命為先，「竟然把會所價值擺在人命前面」、「好誇張，人命最重要好嘛！」

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文章授權轉載自《香港01》