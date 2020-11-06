聽新聞
test
0:00 / 0:00

今冬明春 陸部分地區恐連旱

聯合報 / 記者林則宏／綜合報導
青海省玉樹藏族自治州嘉塘草原，上個月底已出現降雪。（新華社）
青海省玉樹藏族自治州嘉塘草原，上個月底已出現降雪。（新華社）

大陸國家氣候中心近日對今冬明春天氣作出的預測指出，明年1月中國大陸可能出現大範圍強低溫雨雪過程。明年春季大部地區氣溫將較常年同期偏高、降水偏少，華南中東部、江南南部發生冬春連旱的可能性較大。

據新京報報導，大陸國家氣候中心與水利部信息中心近日在北京組織召開今冬明春（2020年12月至2021年5月）全國氣候趨勢預測聯合會。在綜合分析前期天氣氣候特徵及未來大氣海洋等演變趨勢的基礎上，對今冬明春氣候趨勢及主要氣象災害做出預測。

預測顯示，今年12月，大陸除內蒙古西部、西北地區東北部及華南部分地區氣溫偏低外，全國大部氣溫接近常年或略偏高。但明年1月冷空氣活動將明顯轉強，中國中東部大部地區氣溫可能較常年同期偏低。

其中，西北地區大部、華南大部、西南地區東部等地氣溫將明顯偏低，中國北方地區可能出現大範圍低溫雨雪天氣，南方發生大範圍、持續性低溫雨雪冰凍災害的可能性較小，但西南東部和江南部分地區可能發生階段性低溫雨雪冰凍天氣過程。

預估明年2月中國大部分地區氣溫將接近常年或偏高。明年3月至5月，全國大部分地區氣溫亦較常年同期偏高、降水偏少，華南中東部、江南南部發生冬春連旱的可能性較大，華南東部和江南東南部林區冬春森林火險等級較高。

低溫 中東

延伸閱讀

歐洲多國單日確診創新高 防疫封鎖措施趨嚴

新疆再添6例新冠肺炎確診 15例無症狀感染

颱風閃電外圍環流影響 東部恆春半島注意雨勢

颱風閃電估晚間發陸警 中央災變中心改一級開設

相關新聞

今冬明春 陸部分地區恐連旱

大陸國家氣候中心近日對今冬明春天氣作出的預測指出，明年1月中國大陸可能出現大範圍強低溫雨雪過程。明年春季大部地區氣溫將較...

河南衛輝／「天上聖母」媽祖 比干87世孫女

林氏之源在河南衛輝，而林氏的繁衍、興盛在中國東南沿海。明永樂五年，林朝和東渡過海，定居台南，史稱林姓移台第一人。此後，林姓陸續從大陸遷居台灣，成為台灣第二大姓氏。

河南衛輝／比干、林堅 中國林姓始祖

比干與兒子林堅，是中國林姓的始祖。比干廟內的「林姓起源碑」，記述了林氏遷徙的全部過程。

河南衛輝／天下第一廟 比干廟

每年農曆四月初四，全球林氏華人都會齊聚河南省衛輝市的比干廟，參加林氏祭祖大典。座落於河南省歷史文化名城衛輝的比干廟，是「亙古第一忠臣」比干的廟墓合祀祠廟。

福州台胞體驗「一站式」服務：享受同等便利服務

福州市行政服務中心、市民服務中心台胞台企服務專窗去年8月設立運行，提供「e福州」線下實名認證備案等服務，不少已申請的福州...

自信最美！90後「斷臂」模特時裝周走秀 感動無數人

深圳時裝周日前落幕，其中一名斷臂模特兒的走秀吸引了眾人的目光。她叫做雷慶瑤，穿著無袖的衣服，露出斷肢，自信地走在伸展台上...

生3孩救「國難」? 中國網民：生不起、先解決民生

中共昨天公布「十四五」及2035年目標建議全文，文中提及「優化生育政策、增強生育政策包容性」被解讀為是「準備開放生三孩」...

記取告不贏「河底撈」教訓 海底撈2天註冊200商標

近日，四川海底撈餐飲股份有限公司新增多條商標信息，包括「淮底撈」、「嗨帝撈」、「海底撿」等，2天共計申請註冊200餘個商...

山東任城監獄疫情首度披露 「串門」致207人確診

湖北、山東、浙江的5個監獄在2月時發生「串門子」聚集而擴大罪犯的新冠疫情感染，其中，山東任城監獄的疫情造成207人確診。...

海歸碩士也受騙…路邊買iPhone 竟是安卓扮的

河南鄭州一名海歸碩士在路上遇見有人兜售「iPhone 11 Pro Max」手機，買下後才發現，竟然是一部山寨安卓（An...

全球大學聲譽 港大跌出前50強理大上榜

英國「泰晤士高等教育」THE公布2020年全球大學聲譽排名榜，香港共有四所院校入圍全球首200間「聲譽」大學，包括香港大...

港官：港台「鏗鏘集」編導虛假陳述

港台節目「鏗鏘集」編導蔡玉玲因為採訪有關「721元朗事件」時，涉因查車牌取得車主個人資料，涉嫌違反「道路交通條例」3日被...

熱門新聞

池底撈、海底撿、海底嘮 海底撈1天申請177個商標

馬雲犯天條？螞蟻上市喊卡，那些檯面上沒說的事！

趙春山：蔡總統只要守住兩底線 任內台海不會開戰

台商：陸不武力犯台 光經濟制裁就無法承受

大陸心臟支架大降價 從上萬人民幣降至每個7百元

螺螄粉獲選為中國「新四大文化」輸出之首 陸媒：不必憂慮不體面

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。