今冬明春 陸部分地區恐連旱

大陸國家氣候中心近日對今冬明春天氣作出的預測指出，明年1月中國大陸可能出現大範圍強低溫雨雪過程。明年春季大部地區氣溫將較常年同期偏高、降水偏少，華南中東部、江南南部發生冬春連旱的可能性較大。

據新京報報導，大陸國家氣候中心與水利部信息中心近日在北京組織召開今冬明春（2020年12月至2021年5月）全國氣候趨勢預測聯合會。在綜合分析前期天氣氣候特徵及未來大氣海洋等演變趨勢的基礎上，對今冬明春氣候趨勢及主要氣象災害做出預測。

預測顯示，今年12月，大陸除內蒙古西部、西北地區東北部及華南部分地區氣溫偏低外，全國大部氣溫接近常年或略偏高。但明年1月冷空氣活動將明顯轉強，中國中東部大部地區氣溫可能較常年同期偏低。

其中，西北地區大部、華南大部、西南地區東部等地氣溫將明顯偏低，中國北方地區可能出現大範圍低溫雨雪天氣，南方發生大範圍、持續性低溫雨雪冰凍災害的可能性較小，但西南東部和江南部分地區可能發生階段性低溫雨雪冰凍天氣過程。

預估明年2月中國大部分地區氣溫將接近常年或偏高。明年3月至5月，全國大部分地區氣溫亦較常年同期偏高、降水偏少，華南中東部、江南南部發生冬春連旱的可能性較大，華南東部和江南東南部林區冬春森林火險等級較高。