河南衛輝／天下第一廟 比干廟

每年農曆四月初四，全球林氏華人都會齊聚河南省衛輝市的比干廟，參加林氏祭祖大典。座落於河南省歷史文化名城衛輝的比干廟，是「亙古第一忠臣」比干的廟墓合祀祠廟。

比干廟是中國第一座墓、廟合一的建築，被稱為「天下第一廟」；比干墓又是第一座史有記載的墳丘式墓葬，故被稱為「天下第一墓」。

丹心牌坊，正面匾額書「赤丹忠心」。 圖／本報河南衛輝傳真

比干，沫邑(今河南省衛輝市)人，商代帝王文丁的次子，帝乙的弟弟，帝辛(商紂王)的叔叔，也稱王叔比干，是殷商王室的重臣。3000多年前，殷商末期，紂王暴虐荒淫，橫徵暴斂，王朝岌岌可危。大臣王叔比干冒著殺身之禍，在朝堂之上強諫三日而不去，觸怒紂王，終被剖心而死，終年64歲，被譽為「亙古第一忠臣」。

「封神榜」小說也將「比干剖心」的故事載入。敘述比干慘遭紂王剖心以後，忠魂觸動天庭，玉皇大帝差遣姜子牙前來搭救，讓比干緘口不語，騎馬南行，到達心地(即新鄉)，就可長出新的心臟。他掩袍不語，面似土色，策馬南行；不料行至牧野，遇上妲己變成的老婦攔路叫賣空心菜。比干問：「菜沒心能活，人沒心如何？」老婦答曰：「菜沒心能活，人沒心該死。」比干聽後口吐鮮血，墜馬身亡。 「天下第一碑」孔子劍刻碑 圖／本報河南衛輝傳真

周武王伐紂滅商後，感念比干忠烈，為他封墓銘文，封比干之子堅為河清公，並以其隱居密林石室而賜姓為「林」。北魏太和十八年，孝文帝憑弔比干，因墓修建比干廟，並親自撰寫《皇帝弔殷比干墓文》，悼念比干忠貞愛國之情。現存留的建築群，為明代弘治七年重建。

比干廟坐北朝南，前廟後墓，古樸壯觀。主體建築由神道、照壁、山門、二門、碑廊、木坊、配殿、大殿等組成。廟內碑碣林立，古柏森森，碑刻上的一行行文字，猶如一幅幅塵封已久的歷史畫面，記載著歷代祭拜者的虔誠之心。千百年來，這裡香火從未間斷。 孔子劍刻碑，孔子揮劍刻石，留下「殷比干莫」四字。 圖／本報河南衛輝傳真

廟內有「天下第一碑」美譽的孔子劍刻碑，據傳是孔子用劍刻的碑。孔子本殷商後裔，他周遊列國，經過比干墓，慨稱「仁人之墓」而拜之，並揮劍刻石，留下四個字「殷比干莫」(莫字通墓字)。是迄今發現孔子留在世上的唯一真跡，故稱為「天下第一碑」。碑上方的「宣聖真筆」四個字，是清乾隆皇帝所書。乾隆十五年，皇帝途經衛輝，拜謁比干，得知世人對「孔子劍刻碑」頗有爭議，於是親筆題寫了這四個字，證明這就是孔子真跡。君無戲言，皇帝都親自證明這是真跡，從此再無人敢爭議。

比干廟留有大量歷史文化珍品。照壁為明代弘治年間的遺物，圖案為24塊高浮雕綠色琉璃磚燒製的牡丹花卉圖案，花根長在一個花瓶裡，寓意比干後裔子嗣昌盛，支派同源。新修的丹心牌坊為仿古式建築，額坊精美透雕龍鳳圖案，正面匾額書「赤丹忠心」，背面匾額為「慎終追遠」。廟內碑碣林立，從春秋時期到清朝乾隆親書御碑，幾乎含蓋了中國歷史上所有朝代。