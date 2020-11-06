河南衛輝／比干、林堅 中國林姓始祖

比干與兒子林堅，是中國林姓的始祖。比干廟內的「林姓起源碑」，記述了林氏遷徙的全部過程。

林姓起源碑，刻立於明嘉靖十七年。 圖／本報河南衛輝傳真 「林姓起源碑」刻立於嘉靖十七年，碑文記述了林姓的由來。按碑文記載：「比堅，比干子也，逃匿林谷，竊姓為林，武王封為河清公。春秋林放襲河清公，子姓延綿，一在河南光州，一徙福建莆田。今莆田之林盛天下，致身立朝，尤多忠貞節義之士，稱文獻邦，科第蟬聯。」碑文理清了林姓的發展脈絡，這通碑也成為比干廟即林氏家廟的鐵證。

據「明清進士題名碑錄索引」記載，明清兩代進士總數51086人，林氏645人；其中福建440人，廣東77人，浙江41人，山東16人等，這些都是林氏精英大多成為國之棟梁。

而據史料統計，自唐代第一位進士林藻至清末科進士張琴的1000多年間，莆田有文武進士(含諸科、特奏名等)近2400人、明經17人和舉人2265人。其中，林姓文武進士（含諸科、特奏名等）就有308人，明經14人，舉人458人，分別占莆田總數的13%、82%和20%，蔚為科舉奇觀，高居諸姓之首，故時人有「無林不開榜」之語。

比干廟的世界林氏宗史文物館，主要陳列和存放林氏文史資料，展示林氏源流、發展、遷徙及家風家訓，館藏林氏族譜1000餘冊，林氏名人集300餘本。