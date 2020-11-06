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河南衛輝／「天上聖母」媽祖 比干87世孫女

聯合報 / 記者胡明揚／專題報導
碑廊 圖／本報河南衛輝傳真
碑廊 圖／本報河南衛輝傳真

林氏之源在河南衛輝，而林氏的繁衍、興盛在中國東南沿海。明永樂五年，林朝和東渡過海，定居台南，史稱林姓移台第一人。此後，林姓陸續從大陸遷居台灣，成為台灣第二大姓氏。

明清以來，在大量閩粵居民遷徙到台灣的過程中，也將其民間信仰帶到台灣，並在歷史的發展中，逐漸形成一些區域性特色。媽祖信仰就是其中之一，也是台灣最盛行的民間信仰之一。

北魏孝文帝撰寫的《皇帝弔殷比干墓文》，刻於石碑。 圖／本報河南衛輝傳真
北魏孝文帝撰寫的《皇帝弔殷比干墓文》，刻於石碑。 圖／本報河南衛輝傳真
媽祖原名林默，世人尊稱林默娘，是莆田望族九牧林氏後裔，比干的第87世孫女，是以中國東南亞沿海為中心、包括東亞等地區信仰的海神，是歷代船工、海員、旅客、商人和漁民共同信奉的神祇。其影響力由福建湄洲傳播，歷經千年，對東亞海洋文化及中國南海產生重大影響，被稱為「媽祖文化」。

博愛濟世的媽祖文化，與忠心愛國的比干精神一脈傳承，緊密相連。2008年5月，比干3100年誕辰之際，媽祖神像從福建莆田湄洲媽祖祖廟起駕，認祖歸宗，比干廟成為中原媽祖文化傳播交流的中心，比干精神與媽祖文化相映生輝。

在中國民間，比干被視為公平正義的象徵，尊其為文財神、文曲星。比干作為一代名臣，為何會被稱之為文財神、文曲星？

相傳比干死後，被封為文曲星君，掌人間祿禡財源、福德興慶之事。因比干被剖心而死，故謂「財帛無心，有德斯昌」，無偏無向，辦事公道，不會心存偏袒成見，因此被民間尊為最有威望的財神，從而成為財神之首。在科舉時代，士人學子的功名利祿均從科舉中求，因此讀書人視比干為財祿之神，久而久之就成了民間信奉的財神之一。

比干廟作為祭祖聖地，凝聚著海內外林氏後裔的血脈親情。有多少人背井離鄉，遷徙新地，就有多少人回歸故里，尋根溯源。多年來，台灣世界林氏宗親總會積極參與比干廟文物保護和文化研究，不遺餘力地推動世界林氏宗史文物館建設。河南衛輝比干廟自1993年連續舉辦比干誕辰拜祖大典活動，迄今共有100多個台灣林氏宗親會等團體前來比干廟尋根溯源。

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