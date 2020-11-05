疫情秋冬恐再起 北京市醫衛進入備戰狀態

因應秋冬季新冠肺炎疫情可能復發，北京市醫衛機構進入備戰狀態，除將轄下14家醫院在11月底前完成發燒門診提升改造，還把發燒、味覺異常等8種不典型症狀作為診療基本程序。

新京報報導，北京市衛生健康委員會今天連續發布2項通知，針對加強企業和社區衛生服務機構的秋冬季新冠（武漢）肺炎防疫工作，提出多項要求。

報導形容，為因應秋冬季可能出現的2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫情風險，北京市醫療衛生系統已「著手備戰」。經上述提升改造，全市開設發燒門診的市屬醫院將增至17家，隔離床位由94張增至223張，單日最大接診容量由2600人次增至7400人次。

此外，北京市衛健委還下令，市屬14家醫院必須全部具備核酸檢測能力，到11月底每天最大檢測能力總和須達10.3萬份。

北京市衛健委的通知提到，全市社區衛生服務機構要加強預檢分診和篩查，加強院感防控，將詢問發燒、乾咳、乏力、咳痰、咽痛、腹瀉、味覺異常、嗅覺異常等8種不典型症狀，作為診療基本程序，加強篩查和報告，以便早期發現可能症狀。

通知指出，社區衛生機構要加強預檢分診和篩查，對所有就診人員進行體溫檢測、健康碼與行程碼識別，詢問流行病學史，加強境外和中高風險地區進入北京人員的排查，發現疑似症狀立即按規定流程處理。

由於10月間青島本土疫情，出現醫護人員防護不周導致疫情傳播的現象，通知要求醫護人員為來自疫情高風險國家或地區人員診療時，要加強自我防護，「充分吸取10月分青島新冠肺炎疫情教訓」。

通知並提到，全市各行政區要進一步督促企業落實防疫要求，加強對企業監督指導，嚴格工作規範，加強職工健康監測管理，做好通風換氣、清潔消毒、人員流動控制等工作。且要求企業制定防疫因應方案，發現疑似症狀人員應立即隔離，並及時報告。