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廣播重新回歸 大陸線上音頻用戶已逾5億

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
隨著網路科技的發達，大陸付費收聽線上音頻的民眾愈來愈多。新華社
隨著網路科技的發達，大陸付費收聽線上音頻的民眾愈來愈多。新華社

網路科技讓廣播重新回歸到許多人的日常生活之中。根據大陸市調公司艾媒諮詢的調查，2019年，中國線上音頻市場用戶規模已經達到4.89億人，預計今年將增至5.42億人。其中，七成以上線上音頻用戶表示曾付費收聽線上音頻，顯示中國「耳朵經濟」發展潛力巨大。

新華社報導，25歲的淩雨一名兼職的音頻主播，他在大陸音頻平台「喜馬拉雅」會不定期上傳音頻，每周五也會在網易雲音樂平台更新一檔音樂電台節目。靠著「好聲音」和「好故事」，他在兩個平台上已經積累了近20萬粉絲，還因此獲得不錯的收入。

淩雨說，「我一直都對聲音很感興趣，2013年開始接觸音頻平台，隨後開始在平台上分享故事、交流音樂，也會錄製知識付費課程和有聲書。」

淩雨認為，「相較於『看』需要全身心投入，人們可以一邊聽一邊做其他事。如今人們的生活節奏越來越快，音頻則利用碎片化的時間『解放雙眼』，獲取信息。」

新華社指出，從傳統的電台節目，到相聲、廣播劇、有聲書、脫口秀以及各種知識付費內容，線上音頻平台將各種領域的內容聚合在一起，在大陸已經吸引了跨年齡、跨行業的諸多受眾。

63歲的安徽合肥市民賀慧就早已習慣了在做飯、打掃房間、出門旅遊的路上，打開手機，挑選一本書「以聽代讀」。

在賀慧常用的音頻平台上，數百部涵蓋了中外名著、詩詞賞析、名人傳記的有聲書資源，為她的退休生活增加不少樂趣。

根據中國新聞出版研究院發布的第17次全國國民閱讀調查結果顯示，2019年，中國大陸有31.2%的民眾有「聽書」習慣，成年國民的聽書率為30.3%，年增4.3%。

報導稱，隨著科技的發展，將聲音和汽車車載、智能家居、智能音箱、智能穿戴等智能硬體終端相結合，讓音頻得以滲透到生活中的各個場景，為「耳朵經濟」帶來進一步的發展空間。

根據喜馬拉雅早前公布的《夜聽經濟趨勢報告》顯示，在收聽方式上，智能音箱、車載硬體、可穿戴設備等深受喜愛。夜跑、睡前、汽車則是增長最快的夜聽場景。

科大訊飛董事長劉慶峰預期，「萬物互聯」的紅利正在大規模開啟，以手表、眼鏡、腰帶等可穿戴設備為代表的智能家居、智能終端越來越多。這些場景中的螢幕越來越小，對「聲音」這種更自然的人機交互需求將越來越高。

劉慶峰說說，「可以預見，『萬物互聯』會帶來以語音為核心，語音與人工智能深度融合的整體產業生態的繁榮。」

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