專家：長江大保護 生態優先

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

「2020長江保護與發展論壇」2日至3日在安徽合肥舉辦。兩日來，來自大陸各行業領域的官員、專家、學者，圍繞「聚焦綠色轉型和發展」的主題展開探討交流。

據中新社報導，中共十九屆五中全會強調推動綠色發展，促進人與自然和諧共生。中國科學院科技戰略諮詢研究院副院長王毅提出，在中美經貿摩擦及新冷戰背景下，環境氣候的國際合作及綠色一帶一路更加重要。要擴大南南合作，幫助發展中經濟體實現聯合國可持續發展目標，特別是東南亞重點國家，要根據國別提供系統解決方案。還要開展區域、流域環境合作，共建跨境自然保護區與國際河流保護，並相互借鑒治理經驗和最佳實踐。

近些年，長江嚴重透支，大陸國家主席習近平曾形容「長江病了，而且病得還不輕」。大陸水利部長江水利委員會總工程師仲志余表示，當前，長江治理與保護亟需統籌解決洪澇災害頻發、水資源短缺、水生態損害、水環境汙染等新舊「水問題」。

中國水利水電科學研究院副院長王建華認為，長江上中下游「病情」應分開來看。上游主要是「栓塞」問題，由於水電過度開發，導致河流自然水溫結構改變，嚴重影響到魚類產卵繁殖，阻斷了洄遊通道；中游主要是「腎病」，表現為生態湖泊明顯退化；下游主要是「中毒＋皮膚病」，河流水質遭到嚴重汙染

對於如何實現經濟高質量發展，大陸水利部長江水利委員會長江水資源保護科學研究所副所長尹煒提出，首先要轉變思維方式，發展要以保護為基礎，保護要為發展做保障，共抓大保護、不搞大開發，還要堅持生態優先、綠色發展。同時，要轉變行為方式，預防為主，治理為輔。

大陸水利部長江水利委員會國際合作與科技局副局長塗敏認為，長江流域水安全新舊問題交織，現有水安全保障科技基礎儲備還難以滿足實踐需求。要把長江經濟帶的科研優勢、人才優勢轉化為發展優勢，把科技成果應用到治江現代化事業中。

日前，大陸十三屆全國人大常委會審議了長江保護法草案。復旦大學法學院教授張梓太表示，相比尼羅河、亞馬遜河、萊茵河等國際河流，長江是大陸內河，在立法過程中不涉及到不同國家之間的利益訴求，這為長江立法統一規劃、科學規劃提供了巨大優勢。

他同時強調，法律固然重要，但文化力量同樣不容忽視。與西方工業文明的技術文化、技術模式不同，在後工業文明時代，特別是今天強調生態文明建設的時代，厚重的中國本土生態文化與歷久彌新的長江流域地方環保習慣，未來都值得關注。

水資源 習近平 人大常委會 一帶一路 復旦大學 保護區 重汙染

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