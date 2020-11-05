聽新聞
test
0:00 / 0:00

江西九江／白鹿洞書院 學術地位崇高

經濟日報 / 大陸特派員王玉燕／專題報導
「海內書院第一」白鹿洞書院 圖／本報江西九江傳真
「海內書院第一」白鹿洞書院 圖／本報江西九江傳真

廬山白鹿洞書院，是中國四大書院之首，位於五老峰東南，山環水合，幽靜清邃。書院始於唐、盛於宋，沿於明清，至今已有1,000多年。

關於書院的由來，唐貞元年間，李渤隱居於此讀書，養一白鹿自娛，人稱白鹿先生。長慶間，李渤任江州（今九江）刺史，便在白鹿築台榭，植花木。南唐時，朝廷在此設廬山國學，亦稱白鹿國庫、白鹿國學、匡山國子監，與金陵國子監齊名。後書院屢興屢廢，直到南宋，理學開始興盛，朱熹的出現，正式奠定白鹿洞往後700年的學術地位，直至清代科舉制度結束為止，被稱為「海內書院第一」。

白鹿洞書院現存建築群，沿貫道溪自西向東串聯式而築，由書院門樓、紫陽書院、白鹿書院等建築群落組成。建築體均座北朝南，石木或磚木結構，屋頂均為人字形硬山頂，頗具清雅淡泊之氣。

廬山有繁榮的宗教文化，唐代廬山是禪宗的重要佛場，並有淨士宗，律宗、臨濟宗、曹洞宗等佛教派別。東林寺，始建於東晉太元11年，由江州刺史桓伊資助，為蓮宗（淨土宗）初祖慧遠興建，是廬山三大名寺之一。寺名東林，是相對西林寺而定名。

東林寺淨土宗，是佛教在中國最重要的宗派，東林寺是淨土宗的祖庭。從東晉太元年間的慧遠法師駐錫東林算起，寺廟存在的歷史已歷時近1,700年，歷朝興廢，唐代最為宏大，殿宇近400多間。

東林寺，淨土宗的祖庭。圖／本報江西九江傳真
東林寺，淨土宗的祖庭。圖／本報江西九江傳真

廬山東谷近代別墅區至本世紀30年代初，有美、英、德、瑞典、義大利、法、葡萄牙、芬蘭、加拿大、日、澳洲、挪威、奧地利、瑞士、捷克、丹麥、愛爾蘭、俄國、荷蘭、中國等20個國籍業主建造的別墅600餘棟。

在牯嶺東谷河西路，有一座掩隱在一片綠蔭深處的英國券廓式的別墅「美廬」，是廬山特有的一處人文景觀。

美廬別墅始建於1903年，由英國人西伊勳爵建造，後轉讓給美國傳教士巴利夫婦。

1933年8月8日，蔣介石和宋美齡夫婦入住，1934年正式由宋美齡購買。此後，蔣氏夫婦曾多次到此避暑。1948年8月，蔣介石在院內的一塊巨石上題刻「美廬」二字，這幢別墅由此得名。

美廬別墅地處牯嶺東谷的核心地帶，後倚大月山，前臨長沖河；為石木結構，主樓為兩層，附樓為一層。登十字型長石階進入室內，是裝飾典雅、中西合璧的會客廳，緊鄰是當年宋美齡的臥室。

二樓是蔣介石的辦公室、會客廳、臥室。辦公室的斜對面，是侍從室第二處主任的辦公室兼臥室。辦公室的左邊，分別建有涼台和陽台。與主樓相連的是附房，採用封閉式內廓聯為一體。從外面看是一排玻璃窗，而內部布局一側是通道，一邊是各自獨立的各功能用房：餐廳、琴房、侍衛室等。

美廬，蔣介石夫婦多次到此避暑。圖／本報江西九江傳真
美廬，蔣介石夫婦多次到此避暑。圖／本報江西九江傳真

佛教

延伸閱讀

金門大學歡慶24歲 多項活動讓校園相當熱鬧

金門大學慶24週年 浯洲書院、林雅蓉會議廳揭牌

四年賺一億！富貴山頭別墅轉手獲利驚人

長沙77棟4300萬別墅淪鬼屋 71業主各有苦衷

相關新聞

江西九江／白鹿洞書院 學術地位崇高

廬山白鹿洞書院，是中國四大書院之首，位於五老峰東南，山環水合，幽靜清邃。書院始於唐、盛於宋，沿於明清，至今已有1,000...

江西九江／鎖江樓塔 九江的「比薩斜塔」

明朝萬曆14年，為祈求鎖江鎮水，九江知府吳秀興建鎖江樓，並在鎖江樓南建鎖江塔，為百姓祈求平安。鎖江樓歷經數百年烽火，幾經...

廣角鏡／山東鹽田收穫忙

時值海鹽收穫季，位於山東省青島市城陽區的青島東風鹽場收鹽工作全面展開，扒鹽機械和收鹽車輛在鹽池中往來穿梭，收鹽工人忙碌其...

專家：長江大保護 生態優先

「2020長江保護與發展論壇」2日至3日在安徽合肥舉辦。兩日來，來自大陸各行業領域的官員、專家、學者，圍繞「聚焦綠色轉型...

江西九江／廬山奇景 變化萬千

西元817年，唐朝詩人白居易評價廬山自然美的價值：「匡廬奇秀甲天下山。」他把廬山放在中國名山中的第一位。廬山，又稱匡山、...

江西九江／九江茶餅 四香合一

九江茶餅起源於唐代，是江西四大糕點之一；色澤金黃，具有小而精、薄而脆、酥而甜、香而美的特點。由於散發著茶油的清香，丹桂的...

碩士花4千元買iPhone 11被騙 螢幕竟出現安卓機器人圖案

近日，河南鄭州一名男子在路上遇見有人兜售「iPhone 11 Pro Max」手機，便將其買下，結果事後才發現，自己竟然買下的是一部山寨Android手機。由於事件的主角是一名海歸碩士，事件引起網民熱烈關注。

被拍不雅視頻 山西2銀行董事長遭詐千餘萬

山西河津農商銀行兩任董事長日前傳出被涉黑團伙拍攝不雅視頻，並用以要挾詐騙貸款，累計詐騙金額1400餘萬元。

約會網友吃性藥 男一覺醒來發現被盜領36萬

上海男子李軍（化名）與「陌陌」上的女網友見面後，服下了對方遞過來的6顆「性藥」。李軍沒料到，藥物不但沒有達到預計的效果，...

紅軍被妖魔化？商場演出掀波 真相跟萬聖節有關

哈爾濱王府井購物中心日前舉辦演出活動的照片引發爭議。照片顯示，舞台背景板上的主題為「萬聖狂歡，『妖』你鬼混」；舉辦日期疑似是在萬聖節當天，但演出人員卻身穿紅軍服裝，遭質疑將紅軍妖魔化，令紅軍形象受損。

8歲女童舞蹈課練拱橋出事 雙腳冰冷發麻恐終身癱瘓

河南省許昌市8歲女童彤彤（化名）今年8月6日於「新馨」藝術學校上舞蹈課，練習拱橋期間發生意外，導致脊髓受傷及雙下肢截癱，彤彤的母親希望學校負責後續的醫療費用，雙方目前仍在協商中。

要錢還賭債遭拒 26歲富二代殺害新婚3月懷孕妻子後焚屍

今年3月，上海一名新婚三個月的26歲男子因賭債到期，想拿錢應急，但是懷孕的妻子不給，最後他拿水果刀將妻子殺害，並放火燒屍。

熱門新聞

螞蟻暫緩上市 阿里應聲崩跌讓馬雲財富蒸發30億美元

經濟解析／螞蟻集團IPO突然中止 馬雲帝國墜入漩渦

熱鍋上的螞蟻！暫緩上市 馬雲惹火上身

螞蟻集團：無法一次性退回所有申請股款

碩士花4千元買iPhone 11被騙 螢幕竟出現安卓機器人圖案

美售台無人機 陸專家：戰時將成共軍「靶機」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。