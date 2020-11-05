江西九江／白鹿洞書院 學術地位崇高

廬山白鹿洞書院，是中國四大書院之首，位於五老峰東南，山環水合，幽靜清邃。書院始於唐、盛於宋，沿於明清，至今已有1,000多年。

關於書院的由來，唐貞元年間，李渤隱居於此讀書，養一白鹿自娛，人稱白鹿先生。長慶間，李渤任江州（今九江）刺史，便在白鹿築台榭，植花木。南唐時，朝廷在此設廬山國學，亦稱白鹿國庫、白鹿國學、匡山國子監，與金陵國子監齊名。後書院屢興屢廢，直到南宋，理學開始興盛，朱熹的出現，正式奠定白鹿洞往後700年的學術地位，直至清代科舉制度結束為止，被稱為「海內書院第一」。

白鹿洞書院現存建築群，沿貫道溪自西向東串聯式而築，由書院門樓、紫陽書院、白鹿書院等建築群落組成。建築體均座北朝南，石木或磚木結構，屋頂均為人字形硬山頂，頗具清雅淡泊之氣。

廬山有繁榮的宗教文化，唐代廬山是禪宗的重要佛場，並有淨士宗，律宗、臨濟宗、曹洞宗等佛教派別。東林寺，始建於東晉太元11年，由江州刺史桓伊資助，為蓮宗（淨土宗）初祖慧遠興建，是廬山三大名寺之一。寺名東林，是相對西林寺而定名。

東林寺淨土宗，是佛教在中國最重要的宗派，東林寺是淨土宗的祖庭。從東晉太元年間的慧遠法師駐錫東林算起，寺廟存在的歷史已歷時近1,700年，歷朝興廢，唐代最為宏大，殿宇近400多間。

東林寺，淨土宗的祖庭。圖／本報江西九江傳真

廬山東谷近代別墅區至本世紀30年代初，有美、英、德、瑞典、義大利、法、葡萄牙、芬蘭、加拿大、日、澳洲、挪威、奧地利、瑞士、捷克、丹麥、愛爾蘭、俄國、荷蘭、中國等20個國籍業主建造的別墅600餘棟。

在牯嶺東谷河西路，有一座掩隱在一片綠蔭深處的英國券廓式的別墅「美廬」，是廬山特有的一處人文景觀。

美廬別墅始建於1903年，由英國人西伊勳爵建造，後轉讓給美國傳教士巴利夫婦。

1933年8月8日，蔣介石和宋美齡夫婦入住，1934年正式由宋美齡購買。此後，蔣氏夫婦曾多次到此避暑。1948年8月，蔣介石在院內的一塊巨石上題刻「美廬」二字，這幢別墅由此得名。

美廬別墅地處牯嶺東谷的核心地帶，後倚大月山，前臨長沖河；為石木結構，主樓為兩層，附樓為一層。登十字型長石階進入室內，是裝飾典雅、中西合璧的會客廳，緊鄰是當年宋美齡的臥室。