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江西九江／鎖江樓塔 九江的「比薩斜塔」

經濟日報 / 大陸特派員王玉燕／專題報導
鎖江樓塔全景 圖／本報江西九江傳真
鎖江樓塔全景 圖／本報江西九江傳真

明朝萬曆14年，為祈求鎖江鎮水，九江知府吳秀興建鎖江樓，並在鎖江樓南建鎖江塔，為百姓祈求平安。鎖江樓歷經數百年烽火，幾經覆滅重建，鎖江塔依然屹立於潯陽江畔，被譽為九江的「比薩斜塔」，是九江城最具代表性的歷史古建築。

鎖江樓塔位於長江南岸的回龍磯上，歷時18年竣工。吳秀興建塔的目的，一為「鎖江」，使九江免遭洪水之患；二為增本府文運，作文峰塔之用；三為鎮火，因九江南對廬山雙劍峰，南為離，離為火，在城北建塔以制之。

鎖江樓，祈求鎖江鎮水。圖／本報江西九江傳真
鎖江樓，祈求鎖江鎮水。圖／本報江西九江傳真

原鎖江樓高三層，樓旁有四頭鐵牛。萬曆36年（西元1608年），九江地震，鎖江樓及兩隻鐵牛墜入江中，幸而塔完好無損。鎖江樓於清乾隆13年重建，咸豐三年又被毀於太平軍攻九江之役。

1938年6月，日軍攻占九江時，鎖江樓塔中彈數處，塔身向東北傾斜。1986、1998年兩次對塔進行大修，2004年在原址重建鎖江樓。

鎖江樓塔為石雕磚結構，六面錐狀，共有七層，高35米，每層塔的翹角簷邊都懸一銅質風鈴。全部建築為古代青色厚磚砌成，極為堅固。每層簷口為石刻斗拱，塔內壁畫有小型空龕及遠眺拱門，塔內各層有梯，可上塔頂遠眺。

上塔頂遠眺，只見匡廬巍巍，楚天浩浩，長江滔滔，潯城麗麗。塔內底層東面牆上，現還保存一塊明代碑刻。

鎖江樓鐵牛 圖／本報江西九江傳真
鎖江樓鐵牛 圖／本報江西九江傳真

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