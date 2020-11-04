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碩士花4千元買iPhone 11被騙 螢幕竟出現安卓機器人圖案

香港01 / 朱加樟
大陸一名男子買到假的「iPhone 11 Pro Max」手機，螢幕竟然跳出安卓系統的小綠人。 圖／翻攝自梨視頻
大陸一名男子買到假的「iPhone 11 Pro Max」手機，螢幕竟然跳出安卓系統的小綠人。 圖／翻攝自梨視頻

近日，河南鄭州一名男子在路上遇見有人兜售「iPhone 11 Pro Max」手機，便將其買下，結果事後才發現，自己竟然買下的是一部山寨Android手機。由於事件的主角是一名海歸碩士，事件引起網民熱烈關注。

陸媒報道指，10月28日，主角小王（化名）在路上遇見一名男子兜售iPhone 11 Pro Max手機，對方稱家裡有病人，要著急變現。在被追問手機來歷時，男子解釋是朋友抵帳給的。粗心的小王檢查了手機外觀後也沒多想，通過支付寶轉給對方1000元人民幣（約新台幣4200元），買下了手機。

可是當小王吃完午飯，在手機插卡測試時，卻發現通話聲音很不清楚，遂感覺情況不妙，於是拿著手機前往蘋果專門店檢查。從外觀上看，這部假手機與iPhone 11 Pro Max比較，「無論是顏色、攝像頭、屏幕大小等，都與真機有很大差別。」開機後，操作頁面與iPhone手機相近，不過其Siri等功能並不能正常使用。當小王嘗試對這部手機進行恢復出廠設置時，結果竟提示會刪除手機裡的「Google帳號」。在確定刪除數據時，畫面上竟然出現了安卓（Android）系統常見的機器人圖案。

專門店的工作人員稱，該手機並非使用真正的IOS系統，而是安卓系統，只是通過刷機等形式來模仿IOS系統。事件曝光後，小王回應網友稱，上當一事和學歷無關，他希望通過公開自己的經歷警示其他人。

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文章授權轉載自《香港01》

iPhone 11 Pro Max

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