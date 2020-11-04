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陸多地現無症狀感染者復陽 專家：不致引起新疫情

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
9到11月，大陸多地出現境外移入無症狀復陽患者，專家認為，只要按照現行防疫措施，就不會引起新一輪大規模疫情發生。（圖／取自新浪網）
9到11月，大陸多地出現境外移入無症狀復陽患者，專家認為，只要按照現行防疫措施，就不會引起新一輪大規模疫情發生。（圖／取自新浪網）

據不完全統計發現，9月到11月，江西、河南等多地出現境外移入無症狀復陽患者，這些患者都經2周隔離、2次核酸檢測陰性，解除隔離，而在解除隔離後，又出現核酸檢測陽性，其解除隔離期間的密接人員因其復陽隔離，這些患者是否形成新一波的傳播？湖北省防疫專家組成員、華科同濟醫院感染科主任醫師宋建新認為，只要按照現行防疫措施，就不會引起新一輪的大規模疫情發生。

健康時報報導，河南省衛輝市11月2日出現1例境外移入無症狀感染者復陽人員。24歲李姓男子7月24日自俄羅斯入境。據衛輝市衛生健康委員會信息顯示，7月24日到9月23日，經過隔離治療、以及呼和浩特、河南當地隔離點、衛輝市居家隔離隔離共6周、核酸檢測多次陰性，9月23日解除隔離；解除隔離2個月後，11月2日凌晨，核酸檢測結果為陽性，9月23日到11月2日這段期間，他曾參加姐姐婚禮等聚集性活動

而在此之前， 10月30日，江西貴溪市發現一例境外輸入無症狀感染者治癒出院後陽，該名感染者8月22日由剛果金搭乘飛機到廣州入境；8月24日到10月10日經過醫院治療隔離，解除隔離17天後，10月27日，檢測到其核酸呈陽性，無新冠肺炎臨床表現，無新冠肺炎影像學特徵，

至於這些大陸復陽患者是否存在傳染性？宋建新指出，境外移入民眾，通常一入境就會採取全程閉環管理，從下飛機到隔離點都有嚴格的防疫手段，這些人員會在相應隔離點進行2周檢查，2次核酸呈陰性後，才會解除隔離。

宋建新進一步指出，核酸檢測並不能100%的篩選出陽性患者，總有漏網之魚出現。有可能部分患者存在核酸檢測時，上呼吸道咽拭子鼻咽拭子查不到，但是下呼吸道在肺裡面還是有病毒。新冠病毒持續時間較長，可能解除隔離後，透過咳痰等行為，又將肺部病毒帶到了上呼吸道，這樣一檢測又復陽了。

宋建新說，這樣的患者病毒攜帶量非常低，檢測敏感性不強的情況下，低病毒載量時上呼吸道標本就可能查不到，他認為，雖然這些患者病毒攜帶量低，但不代表沒有傳染的風險，因此一旦檢測出陽性，對其密切接觸者進行隔離是非常有必要的。

新冠肺炎 COVID-19

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