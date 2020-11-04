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要錢還賭債遭拒 26歲富二代殺害新婚3月懷孕妻子後焚屍

香港01 / 朱加樟／報導
劉女與嚴男兩人於2020年元旦結婚。（《紅星新聞》）
劉女與嚴男兩人於2020年元旦結婚。（《紅星新聞》）

今年3月，上海一名新婚三個月的26歲男子因賭債到期，想拿錢應急，但是懷孕的妻子不給，最後他拿水果刀將妻子殺害，並放火燒屍。

近日，上海市人民檢察院第一分院已經以涉嫌故意殺人罪、放火罪對該男子提起公訴，該案將在上海第一中級人民法院開庭審理。

陸媒《紅星新聞》3日（周二）報道指，據檢察院的《起訴書》顯示，今年3月20日，涉案嚴姓男子駕車到妻子劉姓女子住處，向劉女索要錢款歸還賭債，遭拒絕後到廚房拿水果刀威脅劉女，再次被拒後持刀連續戳刺劉女頸部致其死亡。

為製造火災假象，嚴男在臥室用打火機點燃書本等物引燃屋內物品後逃離現場，致該房屋二樓室內物品及房屋結構嚴重毀損。屍檢報告顯示，案發時劉女子宮增大，宮腔內見胎盤樣組織成分。

報道指，劉女與嚴男同年同月同日出生，是上海一所小學的語文老師。劉女此前沒有談過戀愛，直至經人介紹認識嚴男，兩人於2020年元旦結婚。而嚴男是一個「富二代」，從小讀私立學校，大學成績不好沒畢業，父母又送他到英國留學，但還是沒拿到畢業證，後來染上賭癮，不僅對患癌症的父親不聞不問，在父親幫其還近人民幣200萬元(約新台幣858萬元)賭債後還是繼續沉迷賭博。

報道指，案發前嚴男欠債人民幣125萬元(約新台幣530萬元)，案發當天需要還25萬元，他不好意思開口向其父母要錢，而他知道結婚時劉家給了劉女人民幣30萬元(約新台幣130萬元)當嫁妝，於是去找妻子要錢，最終發生慘案。

劉女的母親瞿女士對於女兒這段婚姻後悔不已。她認為，她家和女兒都被對方一家人騙了，直指嚴男「有這麼多問題，他們（親家）從來沒給我們說過。簡直就是騙婚。」瞿女士覺得自己沒給女兒把好關，因此很愧疚。

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文章授權轉載自《香港01》

結婚 殺人

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